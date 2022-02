Este lunes, Rosa Benito se ha roto en el plató de ‘Ya es mediodía‘ al recordar su relación con Amador Mohedano. Se separaron en el año 2013, después de 35 años de matrimonio, pero el hermano de Rocío Jurado sigue estando presente en la vida de la colaboradora.

En el programa de Sonsoles Ónega, la que fuera de ‘la más grande’ lloraba al rememorar sus días felices con el padre de sus cuatro hijos. «Con lo que hemos luchado, él y yo, que lo veo tan desangelado… Hemos trabajado mucho y por su mala cabeza, estamos separados y luchando cada uno por separado. Cada vez que veo a un matrimonio así mayor, me da envidia porque yo siempre decía… “Mi marido es lo primero y luego mis hijos” porque sabía que siempre lo iba a tener», comenzaba diciendo la tertuliana. «Pero en eso siempre ha sido un bala y me da pena. Tanta lucha y tanto que nos hemos querido y que estemos así por él… Por todo lo que se creyó en ‘Supervivientes’ que eran gilipolleces porque conociéndome cómo me conoce…”, añadía.

Apenas unas horas después de pronunciar estas palabras ha contactado con Sandra Bruman, ex amiga de la colaboradora. Esta ha contado las tácticas que, según ella, utilizaba Rosa Benito para engatusar a Amador Mohedano. «Ella siempre ha hecho cosas que nunca he contado. Hacía unos juegos para darle celos a él. Nunca lo he contado. Cuando actuaba llegaban flores al camerino y ella se hacía la sorprendida como que le llegaban de un supuesto noviete que tenía», ha revelado. «Con el tiempo me he enterado de que lo había pagado ella y se las había enviado ella. Hacía un circo. Digo la verdad, no tengo por qué mentir», añadía.

«Rosa Benito sigue enganchada a Amador»