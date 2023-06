Sandra Barneda: "Siempre me ha gustado ser distinta"

Sustituir a 'Sálvame' tras 14 años en antena no es tarea fácil, pero Sandra Barneda (47) asegura que le ponen los retos. La presentadora está al frente de 'Así es la vida', el programa de Telecinco que, en principio, nace con vocación de entretenernos las tardes de verano de lunes a viernes para, tras el estío, pasar la batuta a 'TardeAR', el nuevo espacio de Ana Rosa Quintana. Pero Sandra Barneda tendrá que hacer encaje de bolillos para organizarse, ya que también ha sido la elegida para cubrir el hueco que dejará 'Sálvame Deluxe' cuando llegue a su fin, a mediados de julio. Hablamos con la presentadora catalana sobre cómo afronta esta nueva etapa.

Enfrentarte a un programa diario supone un gran cambio de rutinas. Además, vienes a sustituir a 'Sálvame'.

Sí, y me ponen los retos. Lo cojo con todo el respeto, el cariño y la humildad de los que me han precedido, pero ‘así es la vida’. Me gusta mucho volver a la actualidad, ese punto en que todo cambia y se va la escaleta a tomar por saco. En cuanto a mi rutina personal, me estoy organizando... Estoy feliz. He estado en épocas de subidas y de bajadas y, ahora, aceptando que tenga un momento de confianza por parte de la cadena y de la productora Cuarzo. He notado también mucho cariño por parte de la gente de la calle al enterarse de que voy a acompañarles este verano y eso me emociona mucho.

Y te quedas un año más sin vacaciones.

Sí, pero me siento tan afortunada... Tengo cuatro hermanos y dos de ellos no tienen trabajo. Además, no estoy picando piedra. Te vienen a buscar a casa, llegas y está todo el mundo pendiente de ti... Tienes como una red y solo hay que disfrutar. Va a ser un verano distinto, pero también un buen verano.

"Estoy en un momento bueno, en el que no me apetece ser ni la más simpática ni la más profesional", confiesa Sandra Barneda

¿Hay un cierto miedo a la comparación que supone ser los primeros después de Sálvame?

Son dos formatos distintos. No se puede comparar. Es como cuando tienes una pareja nueva que al principio comparas, pero luego te das cuenta de que es una pérdida de tiempo. Es mejor dejarte llevar y ver qué te ofrece el nuevo programa. Miedo no tengo, porque sé que soy distinta y siempre me ha gustado serlo, aunque, a veces, no ha sido muy bueno en mi vida.

¿Te han deseado suerte los compañeros de 'Sálvame'?

Me acabo de encontrar a Lydia Lozano y a Chelo García- Cortés, me han dicho que lo iba a hacer genial y me han dado un abrazo. Hay cariño. Las decisiones empresariales no tienen nada que ver con las personas y nosotros hace mucho tiempo que nos conocemos. Están bien, tranquilos y es como que me dan el testigo y me dicen: “Ojalá que te vaya bien”. Y sé que me lo dicen de corazón. 'Sálvame' es historia de la televisión. Han vivido sus luces y sus sombras, es un programa que no vamos a olvidar y hay que colocarlo donde debe con todos los honores.

¿Cómo ves a tu equipo de colaboradores?

A algunos les conozco y a otros no, pero lo haré. Estoy de cenas y comidas, porque me apetece romper el punto este de que no te conozcas. De todas formas, vamos a ir sorprendiendo. No serán siempre los mismos. Se busca la diversidad.

¿Y a tu compañero, César Muñoz, le conocías de antes?

No, pero creo que vamos a congeniar. Le he dicho que no quiero esos roles de presentador y copresentador, porque me parece muy antiguo. Yo me acuerdo cuando colaboraba en algún programa que no sabía si podía hablar o no y tiene que haber naturalidad. César tiene mucho sentido del humor y, con los formatos que ha hecho, puede dar un punto muy interesante al programa.

Podéis romper la escaleta en cualquier momento.

¡Claro! Vamos a tener reporteros en diferentes puntos de España. Se recupera ese ánimo de contar lo que sucede fuera y no estar todo el rato hablando sobre nosotros mismos.

No vais a hablar de política...

A lo mejor aquí no hablo y en otros lados, sí... Pero, además, la política es la vida. Si vamos a la playa y hay un problema o hay un incendio y no se ha llegado a tiempo, vamos a estar. A lo mejor eso no lo consideráis política, pero yo sí. Esto va a conectar más con el espectador porque es lo que nos preocupa realmente.

Sandra Barneda está acompañada por César Muñoz (33), que debuta como presentador en la televisión nacional

No hay duda de que estás en un estupendo momento.

Personalmente, estoy en un momento bueno, en el que no me apetece ser ni la más simpática ni la más profesional. Estoy en un momento de disfrute.

Si este programa es un éxito y continúa más allá del verano, ¿cómo lo afrontas?

Con mucha alegría. No sé dónde nos ubicarían, pero da igual. Aunque, para mí, con que la gente se lo pase bien ya es un premio.

¿Cómo ves la competencia de Sonsoles Ónega?

Conozco a Sonsoles como excompañera de cadena y por mi faceta como escritora, y nos tenemos mucho cariño. Creo que hay público para todos y la competencia siempre es buena.

¿Harás doblete los viernes para presentar tu otro programa que sustituirá al 'Deluxe'?

No lo sé, yo soy una mandada. No sería la primera vez... También me hace mucha ilusión el 'prime time' y cuando toque hablar de ello, lo haré.

¿Vas a sacar tiempo para escribir este verano?

Estoy en medio de mi nueva novela y no puedo parar de escribir porque me da miedo romper la historia, así es que intentaré sacar aunque sea un par de horas al día para escribir.