Sandra Barneda ha lanzado un auténtico bombazo sobre Bertín Osborne en un momento muy delicado para él. La vida personal del cantante vuelve a estar en el ojo del huracán tras desvelarse su relación de 15 años con Encarna Navarro, más conocida como Enna. La exconcursante de 'Operación Trinufo' y portada de 'Interviu' daba a conocer esta información hace una semana, al tiempo que aseguraba "Con Bertín tienes que tener la cabeza fría. No te puedes enamorar de él". En el último número de la revista SEMANA, disponible en todos los quioscos del territorio nacional, te mostramos imágenes exclusivas de una de las citas de Enna y Bertín que confirmarían el testimonio de la también cantante. A esto se suma el testimonio que Sandra ha compartido este miércoles en su programa.

La sorprendente anécdota que nadie esperaba

La presentadora de 'Así es la vida' ha tratado por todos los medios de no desvelar la anécdota que vivió hace años con Bertín Osborne. "No lo voy a contar. No", decía tajante en un primer momento. Una postura que, finalmente, ha descartado tras la insistencia de sus compañeros de plató, que le pedían que explicara la relación que le unía al cantante.

Para sorpresa de todos, Sandra ha confirmado que podría haber tenido algo más que una amistad con Bertín. Si ella hubiera querido, claro. "Yo no he tenido nada con él. He tenido muy buena relación con él", ha querido aclarar al inicio de su testimonio y antes de soltar la noticia que ningún tertuliano en la mesa esperaba oír. Probablemente porque la periodista catalana es lesbiana, como ella misma ha reconocido en innumerables ocasiones ("lesbiana, feminista y de izquierdas"). Una orientación sexual que Sandra Barneda simpre ha reivindicado. Como mínimo, desde que se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la pequeña pantalla.

Sandra Barneda: "Bertín sintió una atracción por mí"

Tras esta primera aclaración, Sandra Barneda reconocía lo siguiente: "Hubo un momento en el que Bertín sintió una atracción por mí. Lo intentó a su manera, invitándome a su finca y le dije, 'No gracias. Pero, oye, que no pasa nada". La presentadora de Telecinco ha intentado quitarle leña al asunto sin mucho éxito, al tiempo que recriminaba a sus compañeros. "Sois unos traidores. No pienso decir nada ni contar nada en ningún vídeo más", sentenciaba.

Sus palabras no han dejado muy bien parado a Bertín Osborne, como han reconocido algunos de los colaboradores en plató. Sandra ha tratado una vez más de restarle importancia a su testimonio y ha calificado a su magacín de "programa de humor". A continuación, ha hecho un llamamiento al cantante para que entrara en directo y contará cómo vivió él esa anécdota.

Fabiola Martínez, en el punto de mira

La exmujer de Bertín Osborne vuelve a ser protagonista indirecta de la actualidad rosa. Muy a su pesar, las revelaciones de Enna, supuesta amante del cantante durante 15 años, le han vuelto a poner en el foco mediático. Esto porque, si, efectivamente, se confirma este idilio, habría coincidido en el tiempo con el matrimonio de la venezolana y Bertín, con el que tiene dos hijos en común.

Fabiola ha intentado por todos los medios desvincularse de esta historia sin conseguirlo. Finalmente, ha ofrecido unas duras declaraciones a 'Lecturas' en las que se ha mostrado más que rotunda sobre los rumores de infidelidad: "Bertín ensució lo nuestro".