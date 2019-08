El emotivo recuerdo de Sandra Barneda a un ser muy especial

Sandra Barneda está pasando por uno de las etapas más felices de su vida. Sin embargo, la presentadora de la etapa veraniega de ‘Viva la vida’ ha querido echar la vista atrás y recordar a un ser muy especial que ha estado en su vida.

«Hoy me desperté con el valor de recordarte. Estuviste a mi lado quince años y me diste todo el calor que me faltó, la compañía infinita y ese amor eterno que se te queda grabado en lo más profundo. Hace unos meses que te fuiste. El regalo más bonito fue encontrarte y acompañarnos en tantas primaveras, viajes, tristezas y alegrías«, recordaba la presentadora junto a una tierna imagen en la que aparecía junto a su gato James.

«James, mi querido compañero, mi adorable gato, cariñoso con todos, generoso con cualquiera que llamaba a nuestra puerta. Hoy me ha despertado la ensoñación de tu ronroneo y me he levantado con tu ausencia más presente que nunca. Porque las mascotas son familias, no son cosas. Allí donde estés seguiré cogiendote de la patita…», escribía emocionada Barneda en sus redes sociales.

La periodista siempre ha confesado que James había sido muy especial para ella.