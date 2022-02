«Esta misteriosa mujer enmascarada la conocéis muy bien. Es elegante, con clase, inteligencia, ingenio y glamour. Irradia una luz especial y su aura mágica llenará cada rincón del plató. Es, sin ninguna duda, la mujer más importante de esta noche y no, no se trata de Carmen Lomana. Por favor, mujer misteriosa, descubre tu rostro. Sandra Barneda», con la voz en off de Carlos Sobera, presentaban a Sandra Barneda, que se ha visto obligada a ponerse al frente de ‘Secret Story: la casa de los secretos’ después de que el presentador haya dado positivo en coronavirus. En esta gala especial de carnavales, en la que ha entrado Carmen Lomana, Barneda sustituye a Sobera, que ha entrado en el programa en directo a través de una videollamada.

Sandra Barneda se pone al frente de la nueva gala

Desde el salón de su casa, Carlos Sobera conectaba con el programa a través de una videollamada: «Sandra, yo estoy en casa. Me gustaría estar ahí y me encantaría estar con todos vosotros pero no ha podido ser esta noche. Pillé un pequeño covid allá por el fin de semana pasado y aunque ya estoy saliendo del túnel, todavía estoy un poco resfriado y para no contagiaros, pues me quedo en casa«, anunciaba el presentador desde su casa. «Os voy a echar mucho de menos esta noche y sé que tenéis un programón».

Además, Sandra Barneda ha aprovechado para desearle una pronta mejoría y contarle todo lo que se avecina en este programa: «Se viene una expulsión de récord, además van a descubrir quien se llevó las naranjas de Nissy, vamos a tener unas nominaciones que van a ser todo un dilema y, sobre todo, la gran Carmen Lomana que ya está en al casa y los va a poner firmes. Carlos, disfruta del programa. Cuídate que la salud es lo primero», le decía muy emocionada Sandra Barneda que se pone al frente de la gala de este jueves de ‘Secret Story’.

El aviso de Carlos Sobera a Mario Vaquerizo

Por si fuera poco, antes de marcharse, Carlos Sobera ha querido darle un aviso a Mario Vaquerizo: «Sandra, dile a Mario que soy Sobera y no Lozano», ha dicho entre risas mientras que el resto de colaboradores le aplaudían y le mandaban muchos mensajes de ánimo al presentador. Sandra Barneda ha comenzado a presentar el programa y tan solo, minutos después, se convertía en Trending Topic. Poco a poco, la presentadora va ganando terreno en Telecinco y cada vez ocupa más protagonismo. Por este motivo, ella ha sido la persona elegida para ponerse al frente de una nueva gala de ‘Secret Story’.

Mientras que los domingos está Toñi Moreno en los debates del concurso, Sandra Barneda está al frente de los ‘Última hora’ junto a Lidia Torrent. Fue el pasado martes 8 de febrero cuando regresó al trabajo después de unos merecidos días de descanso tras el fin de ‘La isla de las tentaciones’. Ahora, tiene este nuevo reto y cada vez los directores de los programas confían más en su rostro y se convierte ya en una habitual de Telecinco.

Está viviendo su mejor momento profesional

Está claro que Barneda está viviendo un gran momento profesional gracias al éxito de los diferentes programas de televisión en los que trabaja. Pero además, sigue centrada en la literatura y en los cursos sobre escritura que imparte. Sin embargo, hace unas semanas nos desvelaba su ruptura con Nagore Robles. Aunque la pareja ha tenido varias idas y venidas, parece que esta vez sí que ha sido la definitiva. Ambas quisieron emitir un comunicado a través de sus redes sociales.