Sandra Barneda cambia la televisión por las letras, al menos por un rato y por una buena causa. La periodista acaba de presentar su nuevo libro,’No todo es un cuento’, un proyecto muy especial cuyos beneficios irán destinados a distintas iniciativas de la Fundación Mensajeros de la Paz, que dirige el padre Ángel y que no ha querido perderse la presentación de la obra, que además se ha llevado a cabo en la iglesia de San Antón.

El sacerdote se encuentra muy ilusionado con este proyecto que pretende despertar las conciencias de lectores y crear debate para buscar un cambio en la sociedad, de una manera constructiva. Barneda expone siete cuentos populares a los que vincula cada uno de los pecados capitales. Por ejemplo, en el cuento de Blancanieves se habla de la sobrevida y el miedo a envejecer, el poco respeto que hay hacia el mayor; en el de la Sirenita se toca el tema de la envidia, cómo se señala al que es diferente; en el Flautista de Hamelin el pecado es la ira, el mensaje de los radicales que lo que hace es desunir.

En palabras de Barneda, “son historias para no dormir y no para niños sino para nosotros los adultos, para despertarnos y ponernos manos a la obra. Invitar a sanar desde el poder de lo colectivo y no dejar para mañana aquello que podamos hacer hoy”.

“No todo es un cuento” es el sexto libro de Sandra Barneda, que compagina sus labores como presentadora con éxitos en las librerías que suelen cosechar muy buena crítica por parte del público y de los expertos en la materia. La obra está ya disponible a través de la web notodoesuncuento.org y cuenta con ilustraciones del artista Andrés Rudiez.

Más contenido .....