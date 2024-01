Sandra Barneda estalla contra Bertín Osborne ante el nacimiento de su séptimo hijo

Apenas han pasado unas horas desde que se dio a conocer el nacimiento del hijo de Bertín Osborne y Gabriela Guillén, y sin embargo, su llegada al mundo ya ha generado cierta polémica. Mientras que se trata de una buena nueva para la paraguaya, el presentador de ‘Mi casa es la tuya’ ya ha dejado claro que “no quiere ejercer de padre”. Unas palabras que han caído como un jarro de agua fría sobre el plató de ‘Así es la vida’, en el que Sandra Barneda ha respondido tajante.

“Lo que intentamos hacer, ya que me nombraste en tu directo de Instagram, es que es muy complicado defenderte con todo lo que estás haciendo”, ha comenzado indicando Sandra Barneda. Unas palabras que dejan entrever que no está en absoluto de acuerdo con la actitud de Bertín Osborne ante el nacimiento de su séptimo hijo.

Las palabras de la presentadora no han quedado ahí, y ha continuado firme en sus convicciones: “Es que creo que ni siquiera Fabiola te podría defender. El papel que tienen tus hijas y están teniendo es muy complicado para defenderte. Bertín, lo siento, pero no lo estás haciendo bien. Cállate, es que mejor cállate”, ha zanjado Sandra, visiblemente molesta por cómo se ha tomado Bertín el nacimiento de su único hijo en común con Gabriela Guillén.

Bertín Osborne se niega a "ejercer de padre" y Sandra Barneda estalla

Estas declaraciones por parte de la maestra de ceremonias han tenido lugar cuando ¡Hola! ha publicado la última entrevista de Osborne. En ella, el intérprete de ‘Como un vagabundo’ se sincera como nunca antes sobre lo que siente hacia su bebé recién nacido: “He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre. Si se confirma que es mío, ayudaré”, ha revelado con total contundencia.

El presentador tiene la mirada puesta en la prueba de ADN que muy pronto se hará para saber si el hijo de Gabriela Guillén también es suyo: “Yo tengo una responsabilidad. Tengo mucha familia. Tengo hijos, nietos… Sería una irresponsabilidad no hacérmelas”, ha continuado. Por su parte, la madre del pequeño ha apuntado que realizará los análisis siempre y cuando se lleven a cabo en el Instituto Toxicológico para que sea “seguro e imparcial” y cuente con el 100% de las garantías.

Aunque Bertín no tiene intención alguna de encargarse del cuidado del recién nacido, ha querido dejar clara la imagen que tiene de su ex: “Gabriela es una chavala estupenda, es buenísima gente. Muy atractiva, muy trabajadora. Muy decente. Yo no puedo hablar más que bien de ella”, ha señalado. Entre tanto, si algo tiene claro la paraguaya es que no quiere saber nada del padre de su hijo y está plenamente centrada en su pequeño y en todos los buenos momentos que están por venir junto a él.