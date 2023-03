Samantha Vallejo-Nágera estalla tras las declaraciones contra Colate: "Me da igual Paulina Rubio"

"A lo mejor no escogí bien, pero mi madre me dio las herramientas para seguir firme. No me importa equivocarme, está bien, te hace mejor, porque no importa si pierdes; para ganar hay que perder y para perder hay que ganar", dijo Paulina Rubio hace tan solo unos días. Duras declaraciones con las que se pusieron todas las miradas en Colate Vallejo-Nágera, quien ha permanecido en silencio, a diferencia de su familia. Aunque la verdadera bomba llegó días después en un espacio de televisión llamado 'Ventaneando', donde dijo que le mantenía económicamente: "Yo me hago cargo económicamente de mi familia, desde toda la vida y de ellos, los papás también". Una afirmación que poco después fue matizada por su abogada: "De cierta forma no es a los papás, sino indirectamente a sus hijos cuando comparten tiempo con el papá". Pero, ¿qué opina el entorno de Colate? Su círculo ha roto su silencio.

Vídeo: Europa Press

Samantha Vallejo- Nágera ha desmentido a la que fuera su cuñada, Paulina Rubio. Muy tajante y sin dudar ni un momento la información que ella maneja, la empresaria se dirige a la cantante: "No, no es un mantenido y menos por Paulina", asegura. Eso sí, no son las únicas palabras que le dedica. La hermana de Colate está molesta y se le nota, aunque deja claro que la artista no es alguien importante en su vida, tal y como podrás ver en el vídeo de este artículo.

Fue hace meses cuando Colate quiso hablar largo y tendido de su relación con su ex. El pasado año explicó que su relación con ella había sido una tortura y que, a día de hoy, lo seguía siendo. En una autobiografía se sinceró sobre episodios desconocidos y sobre el nulo contacto que tenían en la actualidad: "Ella tenía problemas que yo, ingenuamente y por amor, pensaba que le podía ayudar a solucionar. Cuando me di cuenta de que no podía pues me tuve que retirar e intentar ayudarla desde la lejanía. Pero los problemas siguen. Antes me decían que ha protagonizado una nueva polémica, los problemas se los busca ella constantemente".

No es la primera vez que Samantha Vallejo-Nágera defiende públicamente a su hermano. Aunque en otras ocasiones ha tratado de mantenerse un poco al margen y no cargar directamente contra ella, esta vez no ha podido evitar dejar claro su verdad. Nos remontamos al mes de febrero del año pasado cuando la chef confirmó que había mandado un mensaje de condolencia a Paulina por la muerte de su madre: "Sí [le he dado el pésame]. Siempre cariño y admiración". Meses después de aquello esto ha cambiado de manera drástica.