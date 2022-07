Este miércoles, SEMANA os desvelaba una gran noticia: Paz Padilla está de nuevo enamorada de nuevo. La humorista y actriz se ha convertido en la protagonista de la portada del último número de la revista, que ya está a la venta desde este miércoles en tu quiosco o supermercado más cercano o descargando la versión online AQUÍ. Una gran noticia que llega cuando se va a cumplir el segundo aniversario del fallecimiento de su marido, Antonio Juan Vidal. Paz ha rehecho su vida al lado de Fran, un guardia civil y fotógrafo que se ha convertido en un gran apoyo para la presentadora. Una noticia que ha celebrado su entorno más cercano, incluido sus compañeros de ‘Sálvame‘, que han reaccionado a la portada de SEMANA.

La primera en comentar esta noticia ha sido Terelu Campos: «Me pone especialmente contenta ver a Paz feliz», comenzaba diciendo. «Me parece un paso adelante en la vida. Me he llevado una sorpresa. No sabía nada», revelaba. «Yo creo que después de dos años y después de todo lo que ha ocurrido en la vida de Paz, que ha sido muy duro, el volverla a ver sonreír y enamorada es lo mejor que podemos ver. Sin duda alguna«, expresa Carmen Borrego. «A mí me alegra mucho que esté atravesando por esa situación, que esté ilusionada, que tenga motivos para sonreír. Me alegra muchísimo. Por otra parte, qué ironía, que a Paz le han dado calambres toda la vida, ahora qué opinión tendrá», decía Kiko Matamoros.

Paz Padilla regresará a Telecinco tras retomar su contrato con Mediaset

Por otra parte, Kiko Hernández sacaba a la luz el debate que se ha creado en torno a la noticia: “Me ha parecido muy ridículo. Decían que era muy pronto. Ponerse a debatir si una mujer puede rehacer su vida dos años después… Como si pasan dos meses, ella tiene derecho a ser feliz cuando le dé la gana”, decía. Sin lugar a dudas, la nueva portada de la revista SEMANA ha dado mucho de que hablar y ha acaparado decenas de titulares y horas de televisión.

La última vez que Paz Padilla presentó ‘Sálvame’ fue el pasado 20 de enero. Posteriormente fue despedida de manera fulminante pero demandó al grupo de comunicación por despido improcedente. Contra todo pronóstico la humorista y Mediaset han retomado su contrato y la presentadora volverá a trabajar para el grupo en los mismos términos que tenía acordados antes de su despido. Eso sí, su incorporación no será inmediata, sino cuando terminen varios de los proyectos que la empresaria tiene entre manos. Y es que además de su tour con su marca ‘No ni ná’, con la que está recorriendo algunas de las ciudades de nuestro país, también sigue inmersa en ‘El humor de mi vida’, la obra de teatro homónima del libro que publicó hace un año.