Salvador, hijo de Amador Mohedano y Rosa Benito, se moja sobre la última polémica de Rocío Carrasco

Rocío Carrasco este fin de semana tuvo todavía más presente a su padre. Y es que Pedro Carrasco fue homenajeado en su tierra -Alosno (Huelva)- con un monumento de bronce en su honor justo el año en el que hubiera cumplido 80 años, tributo que ella no se quiso perder. No pudo reprimir sus lágrimas en esta cita en la que estuvo acompañada por su marido, Fidel Albiac, vecinos de la zona e incluso el alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, pero como era de esperar no hubo ni rastro de su familia mediática. Esto último no fue una sorpresa, pero sí que Salvador Mohedano haya roto su silencio acerca de la hija de Rocío Jurado.

Salvador suele ser testigo de todo desde la barrera. Prefiere no acaparar las miradas y no mojarse en ninguna polémica, pero esta vez ha hecho una excepción. El sobrino de Pedro Carrasco está feliz y satisfecho con el reconocimiento que se le ha hecho al boxeador en su pueblo, por lo que ha querido agradecer públicamente este gesto a los organizadores: "Gracias Huelva y en especial al pueblo de Alosno por este reconocimiento. Te lo mereces tito. Tu familia no te olvida". En ese instante muchos seguidores de la red social del pajarito estallaban contra él, muchos de ellos afines a Rocío Carrasco.

Lejos de amedrentarse ha respondido a aquellos que se creen que "le hacen daño con sus comentarios". "Entiendo que haya un poquito de todo. No intento caerle bien a todo el mundo ni mucho menos, pero para toda esta gente que se creen que apoyando a mi prima me atacan a mí o me hacen algún daño lo llevan clarinete. Este homenaje a mi tío no lo puede manchar nadie", ha comentado. Unas palabras a las que incluso ha reaccionado su madre, Rosa Benito, quien le recuerda a Salvador cuánto y cómo le quiere, pues aprueba que quiera defender su postura, dándole igual lo que puedan opinar el resto.

Salvador Mohedano cree que su tío "era uno de los mejores deportistas de la historia" y que el reconocimiento de su tío está más que merecido. Quiere quedarse con la verdadera esencia del homenaje al boxeador, tal y como ha dejado claro una vez más. Mientras un usuario de la red le dice que cree que su prima, Rocío Carrasco, ha utilizado este tributo para limpiar su imagen, él demuestra su elegancia y sus pocas ganas de entrar en guerra. "Se use para el fin que sea, a mí lo único que me importa es que el monumento se va a hacer y eso perdurará para siempre", responde.

El otro miembro de la familia de Rocío Jurado que se ha pronunciado acerca de esto es Rocío Flores, que aseguraba que se había enterado de lo organizado a través de las redes sociales. La hija de Rocío Carrasco ha confesado que nadie la ha invitado para ir, aunque ella procura no guardar rencor. "Yo me he enterado por las redes sociales este fin de semana, no te voy a mentir", responde. ¿Seguirá dando que hablar esta cita? Solo el tiempo lo dirá.