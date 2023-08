Pepa Flores ha vuelto a ser protagonista de la pequeña pantalla, cuatro décadas después de que decidiera dar carpetazo a su carrera pública. La vida más desconocida y oscura de la niña prodigio más famosa de todos los tiempos se convertía en noticia gracias al homenaje que le rendía el programa 'Lazos de Sangre', presentado por Jordi González.

Esta vez, Pepa no se calló. Habló alto y claro a través de su hermana Vicky Flores, sobre qué pasó con Marisol y por qué renegó de ella, aunque siga formando una parte muy importante de su vida. El escandaloso relato ha ocupado desde siempre las primeras páginas de los medios de comunicación, conformando numerosas biografías (no autorizadas), documentales y mini series estilo Netflix como la última, donde pudimos ver a una jovencísima Ana Mena dando vida a los primeros años de la artista.

El crudo infierno que vivió Marisol, a la luz

"Me llevaban a un chalet para que me vieran desnuda", decía la ya madura Pepa Flores en una de las pocas entrevistas que ha dado a lo largo de los 40 años que lleva retirada de la esfera pública. Ésta es solo algunas de las terribles declaraciones que hizo la cantante, actriz y bailarina más famosa de la España franquista. Sin embargo, más allá de algunos programas televisivos que rescatan su figura de vez en cuando, el escándalo de lo que le pasó a Marisol no llegó nunca a mayores porque ella misma quiso dejar a un lado al personaje y comenzar una nueva vida lejos de los focos.

No lo confesó en un medio de comunicación cualquiera: la reconocida folklórica daba las declaraciones más polémicas de toda su vida en la revista Interviú, en la que fue la edición más vendida de la historia de la revista. Acompañada de su propia imagen desnuda en la portada, la joven Marisol se había transformado en la adulta Pepa Flores que, en la década de los 70, resurgiría en las páginas de la popular revista conocida por sus desnudos y reportajes. En plena era del empoderamiento de la mujer y el movimiento #MeToo, entre otros muchos avances, las revelaciones de la actriz de aquel entonces son hoy desgarradoras y escandalosas.

La falta de reacción ante las confesiones de Marisol en ese momento arroja luz sobre la sociedad tardofranquista sigue siendo motivo de debate. La declaración pública de una mujer que comparte cómo una niña desamparada es separada de sus padres, forzada a vivir prácticamente como rehén en la familia de un mentor que la compromete con contratos vitalicios y que sufre abusos sexuales sin que nadie tome acción, es profundamente conmovedora y chocante.

Después de aquella ocasión en que las palabras de Pepa Flores salieron a la luz, su voz se sumió en el silencio. Hasta hoy.

La triste historia de Marisol, niña prodigio explotada

Ha sido la niña prodigio más querida, Pepa Flores -más conocida como Marisol- se convirtió en un fenómeno en los años 60 y se labró un gran éxito en la música y también en el cine. Sus películas traspasaban fronteras y aún se recuerdan sus canciones como "Estando contigo", "Un rayo de luz" o "Tómbola", que han perdurado en el tiempo.

Marisol: expuesta desnuda delante de los grandes magnates del momento

Una de las declaraciones más impactantes de la artista apuntan a fenómenos muy desagradables -y hasta condenables- para ella siendo tan solo una niña: "Me llevaban a un chalé del Viso y allí había gente importante, gente del régimen, a verme desnuda, a mí y a otras niñas".

Maltrato continuo: las palizas que tuvo que soportar la joven Marisol

Pero Marisol no solo era considerada como un premio para exponer sino que también tuvo que soportar abusos físicos: "Yo tenía ocho años y dormía durante el viaje en la misma cama que la querida del empresario, una tal Encarna, que me daba unas palizas de muerte, pero con saña y mala sangre".

"Me tenía ojeriza, y no sé por qué todavía. En Lérida me dio tal paliza que me dejó el cuerpo como el de un nazareno", explicaba Pepa en el reportaje.

Los testigos de los abusos de Marisol guardaron silencio

"Cuando yo dormía con aquella tía, el empresario se acostaba con ella y hacían de todo. Y querían hacer de mí el modelo de niña inocente, conformista y buena, para que fuera la referencia de todos los niños de nuestra generación, porque no saben las putadas que me han hecho", revelaba Marisol.

Esto es lo que Marisol confesó en la revista Interviú

Las declaraciones de Pepa Flores en las tres entrevistas publicadas en Interviú en 1979 revelaron el lado más oscuro de su experiencia. La joven Marisol era tratada como un activo comercial: comenzó a trabajar a los ocho años, soportando maltratos y simulando estar dormida mientras el productor y su amante tenían relaciones en la misma cama.

Posteriormente, tras su pseudo adopción por la familia Goyanes, se desveló un relato impactante: Marisol firmó un contrato que inicialmente duraría hasta su mayoría de edad, pero estuvo a punto de ser vitalicio. Quedó apartada de sus padres, permaneciendo en la casa de los Goyanes mientras su madre vivía en una pensión. Se le realizó un cambio de imagen, que incluyó una cirugía de nariz, además del continuo vendaje de sus pechos.

Tenía prohibido salir de la casa y socializar. "Me sentía como si estuviera secuestrada. Cuando crecí y deseaba conocer chicos, me lo prohibieron. Si me atraía alguno de los que conocía, me aislaban inmediatamente. Yo era intocable, ¿entiendes?, para ellos era un negocio", declaró la artista en famosas entrevistas de la era del destape.

Lo cierto es que no es la primera vez que salen a la luz crudos relatos del calvario que tuvo que soportar Pepa Flores. También hubo de aguantar abusos por parte de fotógrafos. “En uno de aquellos días que estaba yo en el estudio, el fotógrafo éste se puso a desnudarme, a meterme mano por todo el cuerpo y a preguntarme si ya me había hecho mujer".

Nunca volvería a hablar de este ni de ningún otro tema. Por no salir de su mutismo ni siquiera fue a recoger el Goya honorífico que le concedieron en 2020.

Los Goyanes la utilizaban, era un negocio

Recordemos que Marisol fue descubierta en 1959 por el productor Manuel José Goyanes Martínez, con cuyo hijo Carlos, acabó casándose. Fue su primer matrimonio y duró seis años. Según fuentes del entorno de Marisol, los Goyanes le utilizaban, le hacían trabajar muchísimas horas y, para ellos, se trataba sólo de un negocio.

Fotos de niñas sin ropa

Aquella niña prodigio no podía dar su opinión sobre el trabajo que hacía ni quejarse del fotógrafo. Más aún, "... un día cualquiera, descubrimos en la cocina muchas fotos de niñas desnudas con vendas en los ojos. Se lo dijimos a Goyanes y se quedó como si nada". Pero lo más cruel fue el relato que le hizo a Francisco Umbral sobre el famoso chalet del Viso al que acudían personas importantes para verla a ella y a otra niñas desnudas. Años más tarde tacharía esta historia de su biografía oficial.

Cuando ya era adulta, Pepa Flores confesó al autor Francisco Umbral los pormenores de su vida, para una biografía que nunca se publicó. Ahí se ya se detallaban algunos de los abusos y situaciones incómodas con las que tuvo que lidiar.

La retirada de la vida pública de Marisol

A los 37 años la malagueña dio por finalizada su carrera y decidió retirarse del ojo público y no volver nunca más a ser Marisol.