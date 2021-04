La presentadora de ‘Sálvame’ está desconectada de toda la actualidad de la crónica social pero eso no le ha impedido mandar un sabio consejo a Julia Janeiro tras cumplir la mayoría de edad.

Todo el mundo habla de lo mismo. El pasado fin de semana cumplía la mayoría de edad Julia Janeiro, la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario. Instalada en Madrid junto a su novio, Brayan Mejía, la joven ha tenido que vivir por primera vez la presión mediática. Eso sí, fiel a lo que parece pensar, ha optado por no ofrecer sus primeras declaraciones ante la prensa.

De la mayoría de edad de Julia Janeiro ha hablado también Paz Padilla. La presentadora de ‘Sálvame’ ha dejado claro que está muy desconectada de los temas que se tratan en el plató de su programa. Se pone al día de ellos solo cuando acude a presentar al plató de Mediaset. Aún así, ha querido lanzar un sabio consejo a la joven.

Julia Janeiro podría tener la intención de convertirse en ‘influencer’. Y por ahora no va desencaminada, ya que en pocos días ha visto aumentar de una manera increíble el número de seguidores en Instagram. Paz Padilla le explica lo que tiene que hacer a partir de ahora: «Que trabaje, que trabaje como yo», dice entre risas.

Vídeo: Europa Press.

Y es que Paz Padilla protagoniza el vídeo más surrealista desde que es conocida. A su llegada a la estación de Atocha de Madrid, la presentadora de televisión se ha encontrado con la prensa y antes de pronunciar ninguna palabra, Paz se ha empezado a reír. En un primer momento no sabía de qué persona le estaban hablando cuando el reportero le ha preguntado por la hija Jesulín y María José.

«No me entero de nada. ¿Qué le ha pasado a ella? ¿Ya ha cumplido la mayoría de edad? Es que no sé nada… Mañana me pongo al día, cuando no estoy en el ‘Sálvame’, no me entero de nada… Le aconsejo que trabaje, que trabaje como yo. Yo cuando mi hija cumplió la mayoría edad lo llevé muy mal, fatal», dice entre risas y sin poder parar de hacer carcajadas.

Inmersa en la promoción de su libro, ‘El humor de su vida’, Paz Padilla ha demostrado estar muy feliz y orgullosa de la repercusión: «Estoy feliz, todo muy guay. Estoy muy contenta con el resultado porque es número uno en todos lados. Es un ‘best sellers’ y no me esperaba para nada este éxito. Cuando las cosas se hacen con el corazón, pues me imagino que sale bien. Estoy flipando en colores», ha dicho rotunda.