7 Isabel Pantoja podría haber vuelto a sonreír gracias a un hombre que trabaja en Cantora

El ‘Tato’, que ronda los 50 años de edad, llegó a Cantora a finales del mes de julio para trabajar en la finca. Él se dedica un poco a todo: jardinería, tareas del hogar, acompañar a Isabel a sus salidas… Y desde que se convirtiera en su mano derecha, con permiso de Agustín, la actitud de Isabel Pantoja es más relajada, sonriente y está mucho más feliz.

Según cuenta ‘El programa de Ana Rosa’, Isabel Pantoja podría haberse vuelto a ilusionar de un hombre tras los amargos tragos que la vida le ha dado. Pero, por desgracia, no cuenta con el apoyo de su familia debido a que el ‘Tato’ podría haber tenido problemas con la ley. Aunque es cierto que se trataría de cosas menores, tanto sus hermanos como sus hijos no apoyan esta decisión de su madre. De hecho, les gustaría prescindir de él en sus trabajos laborales dentro de Cantora, cosa que Isabel no ha permitido.