Carla Barber está a punto de convertirse en madre por segunda vez. Ha sido en la recta final de su embarazo cuando ha roto con el padre de sus hijos, un empresario francomonegasco que, al parecer, le ha decepcionado durante su relación. Una vez confirmada la ruptura por ella misma, han salido a la luz unas fotografías junto a un apuesto joven con el que se besa en plena calle. Un hombre que sale de su casa y con el que se funde en besos y abrazos de manera apasionada. Si bien se desconocía su identidad hasta ahora, SEMANA ha descubierto en exclusiva de quién se trata. Se llama Carlos Rubí, es un cirujano plástico afincado en Palma de Mallorca, aunque nació en Bilbao, y experto en operaciones estéticas como el aumento de pecho. Con más de 22.000 seguidores, este médico de 38 años está compartiendo momentos especiales con Carla Barber, quien hace solo unos meses rompió su compromiso de manera definitiva. Ahora se muestra que ha pasado página.

Todos los detalles de la nueva ilusión de Carla Barber

La canaria planeaba pasar próximamente por el altar, una boda que se ha cancelado y de la que apenas se conocían detalles. Aunque parecía estar encantada con el que era su novio, de repente dejó de compartir imágenes junto a él, lo que hizo saltar todas las alarmas. Fueron muchos los que le preguntaron acerca de su relación, pero hasta la pasada semana -10 de marzo- no comunicó la noticia. "Pensé en mis hijos y en mi salud", escribió. Una difícil decisión que no tiene vuelta atrás, prueba de ello que Carla Barber haya rehecho su vida. En esta ocasión ha elegido a alguien del mismo sector que ella y que de igual modo está obligado a viajar por trabajo. No ha sido impedimento para ellos que la médico estética esté embarazada de siete meses y para muestra las románticas imágenes de Carla Barber junto al doctor Carlos Rubí. Lo que se desconoce es cuáles son sus intenciones a partir de este momento, aunque analizando cómo se comportan cuando están con el otro en las fotos de Lecturas, todo apunta a que su historia seguirá hacia adelante.

El joven, que cuenta con un amplio currículum en la cirugía estética, ha conquistado a Carla Barber. Según ha podido saber SEMANA, es tan ambicioso como ella a nivel laboral, algo que ha llamado poderosamente la atención de la empresaria, pues quiere a alguien a su lado que tenga grandes sueños. Así lo demuestra que cuente con un instituto con su nombre y con tres sedes en España, lo que deja ver su deseo de seguir creciendo, al igual que Carla. Comparten gustos y un excelente físico, dando igual el pasado de ambos. Han preferido empezar de cero y empezar a conocerse más allá de la amistad. "Así como algunas cosas se van, otras tantas llegan", dijo la doctora estética, unas palabras en las que se presagiaba que tenía de nuevo el corazón ocupado. Dicho y hecho. En sus redes sociales ha preferido no mencionar nada, al menos de momento, de su nuevo momento sentimental.

Lo que sí ha hecho ha sido Carla ha sido concretar la fecha en la que todo saltó por los aires. Fue hace tres meses cuando tomó la decisión "más difícil de su vida", pero ahora está centrada en su futuro y en conocer pronto a su bebé, el cual está previsto que nazca esta primavera. Ella, por su parte, tiene más que claro que no se arrepiente de nada, un sentimiento que poco a poco ha ido reforzando y del que ya no le duele hablar.