Belén Esteban continúa su larga batalla judicial contra Toño Sanchís. Tras haberle ganado todos los juicios que ha tenido contra su exrepresentante, lo único que le queda a la colaboradora de ‘Sálvame’ es que le entreguen la casa en la que todavía vive con su familia. La princesa del pueblo aseguró recientemente que el día que eso ocurra llegará muy pronto. Tal y como ha podido confirmar SEMANA en EXCLUSIVA, conocemos el día en el que se dé este esperado acontecimiento.

¡A Belén Esteban casi le toca El Gordo!

El pasado 1 de diciembre, Belén Esteban, que acudía a una gala benéfica para la lucha contra el cáncer, afirmaba con mucha rotundidad que muy pronto iba a poder entrar en la casa de Toño Sanchís. «Os aseguro que la ocuparé… Bueno, no la voy a ocupar pero la tendré, seguro. Yo todavía no estoy pagando nada, el que no está pagando es él. No sé lo que haré con ella porque lo tengo que pensar, pero mi idea es venderla. Este va a morir matando, la verdad que a mí no me afecta, he ganado todo y estoy esperando a que el juzgado ponga un día», explicaba ante las cámaras.

En noviembre de 2018, la casa de Toño Sanchís de Villanueva del Pardillo sale a subasta a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal del Boletín del Estado. Una semana después se hizo público que fue Belén Esteban la persona que más pujó por la vivienda. En concreto, pagó 375.000 euros por ella.