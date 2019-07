4 Ibiza y Formentera también entre sus planes de verano

Ana Rosa Quintana está dispuesta a desconectar y lo hará en compañía de sus hijos, de los que precisamente habló hace unos días. Aunque prefiere mantenerlos en un discreto segundo plano, no puede evitar decir que está deseando estar con ellos: «Irme no me da ninguna pena, porque tengo que estar con mis hijos, que me tienen más vista mis compañeros que ellos”.