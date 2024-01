La policía tailandesa engañó a Daniel Sancho en su detención, según sus abogados

Los abogados de Daniel Sancho (29 años) en España tienen las ideas claras. Tan cristalinas que han unido todas sus conclusiones en una rueda de prensa bomba este viernes 12 de enero. Justo un mes después de su última vista en la Corte Tailandesa su equipo legal ha reaparecido para contar todo lo que vivió el hijo de Rodolfo Sancho antes y después de su detención. En concreto, han destapado varias irregularidades en el caso, entre otras, que la declaración de Daniel no se ajuste en absoluto con las transcripciones de las autoridades tailandesas. "Daniel dice que hubo una pelea y por eso murió Edwin y la policía transcribe lo contrario", han comenzado diciendo. Una gravísima acusación en la que señalan directamente a la Policía y donde mantienen que habrían falsificado su declaración. "Daniel fue engañado desde el minuto uno (...) Él nunca confesó que hubiera asesinado a Edwin Arrieta", ha añadido.

Aunque este hecho no sería ni mucho menos aislado, según su versión. Y es que también han informado sobre la primera declaración de Daniel Sancho en comisaría, en la que, según los informes publicados, él contó que había matado al cirujano colombiano. Su defensa explica que lejos de producirse en los términos correctos, Daniel no contó con un abogado desde el principio. Ni siquiera de oficio. Marcos García Montes y el bufete formado por Chipirrás & Bafalgón mantienen que se obligó a Daniel a testificar delante de una persona que supuestamente era su letrado, pero nada más lejos de la realidad. "Le dicen que declare delante de él y esa persona era un policía. Era un mero actor", han contado desde plató. Por otro lado, aseguran que Daniel Sancho "no cambió en ningún momento su declaración", algo que se ha revelado en el sudeste asiático y que no cuadra con la información y datos que ellos manejan.

(Noticia en elaboración)