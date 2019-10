View this post on Instagram

He pensado mucho si publicar este post. Quizá no sea el sitio, ni la mejor manera de contarlo, pero creo que os lo debo por el cariño que siempre he recibido por aquí durante estos meses. Y porque creo que Instagram también debería servir para contar la realidad de las cosas que pasan, tanto buenas como malas. Si puede servir para ayudar a alguien que haya pasado algo similar o que le pueda pasar, habrá merecido la pena. El 15 de agosto cambió nuestras vidas para siempre. Los que me conocéis sabéis que he tenido buen embarazo, era una niña muy deseada y no podiamos estar más felices. Me quedaban dos semanas para salir de cuentas y todo iba sobre lo previsto. Pero de repente, todo cambió, empecé a encontrarme mal, y un desprendimiento total de la placenta complicó, y mucho, la vida de nuestra bebé y la mía. Cuando llegamos al hospital y me pudieron hacer una cesárea de urgencia ya no pudieron salvar a nuestra pequeña. Fue todo tan rápido y tan duro que no soy capaz de expresarlo con palabras. Ahora mismo me estoy recuperando, poco a poco, a pesar de haber perdido mucha sangre. Pero gracias a la rapidez con la que se me trasladó al hospital, hoy lo puedo contar. Nunca os podré agradecer lo que hicisteis por mí ese día, Bea, Lucía, Mari Luz y Jose (familia Tamames os debo la vida). Toda la gente que ayudó en la playa en la que me encontraba, el servicio de ambulancia y el trato en el hospital. 🙏 Prometo volver a estar fuerte, pero dadme un tiempo hasta que vuelva a ser la de siempre. Nunca puedes estar preparada para algo así y nos está haciendo sentir el dolor más profundo que hemos sentido. Una pena tan grande que no se la deseo a nadie. No está siendo fácil pero vamos a superarlo JUNTOS y rodeados de la gente que nos quiere. Nuestra pequeña se ha convertido en una estrella fugaz que ha iluminado el cielo unos segundos y después se ha marchado dejando su estela. Te querremos siempre Laia, allá donde estés. Estamos seguros de que te estarás encargando de cumplir alguno de nuestros deseos y cuando ocurra, pensaremos en ti y sonreiremos. A pesar, de que ahora nos toque llorar mucho porque no estás con nosotros. ✨🖤