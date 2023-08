Rubiales, duramente criticado por besar en la boca a la jugadora Jennifer Hermoso

Un día para la historia, en el que la selección española de fútbol femenino se ha proclamado campeona del mundo, que no ha estado exento de polémica. Durante la celebración se ha producido un beso entre el presidente de la Real Federación Española, Luis Manuel Rubiales, y la jugadora Jennifer Hermoso. Unas imágenes que enseguida han despertado el interés del público y han corrido como la pólvora en redes recibiendo un sinfín de críticas y muchos memes.

"Que alguien me explique esto de Rubiales a Jennifer Hermoso", afirmaba un internauta. "Lo del presidente de la Federación de España Luis Rubiales en la final del Mundial es IMPRESENTABLE!!. Le plantó un beso en la boca a Jenni Hermoso y tocó excesivamente a las jugadoras", subrayaba una tuitera. "¿Rubiales? ¿Qué es esto?", se preguntaba otro usuario. Hay quien ha echado la vista atrás para recordar cuando la selección masculina de fútbol se alzó con el Mundial de Sudáfrica en 2010. "A casillas, Piqué, Sergio Ramos, Busquets... No los tocabas tanto ni le dabas besos cuando ganaron el mundial eh Rubiales".

El beso de Rubiales llega a los medios internacionales

El beso de Rubiales a Jennifer Hermoso no solo ha llamado la atención de los medios nacionales, también ha copado el interés lejos de nuestras fronteras. "Escándalo" y "polémico" son algunas de las palabras que acompañan la noticia en diarios de otros países. La otra protagonista del beso, Jennifer Hermoso, no ha tardado en contestar. Durante una videoconferencia afirmaba que "no le había gustado", pero evitaba entrar en polémicas y continuaba con la celebración en el vestuario.

El beso se ha producido al final del encuentro cuando las campeonas han recibido la copa. Al lado de Rubiales se encontraba la Infanta Sofía quien ha dado la enhorabuena, una por una, a las jugadores. El presidente de la federación española de fútbol primero ha abrazado a Jennifer Hermoso, que milita en las filas del equipo mexicano Pachuca. Ella ha permanecido en actitud inmóvil y Rubiales la ha sujetado la cabeza con las dos manos y acto seguido le ha dado el beso en la boca.