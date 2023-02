'Cuéntame cómo pasó' tiene ya confirmado su final definitivo. Los habitantes del barrio de San Genaro se despedirán de los espectadores tras 23 temporadas junto a ellos. RTVE y su Consejo de Administración han aprobado el jueves 16 de febrero el rodaje de la que será su última temporada. La serie continuará narrando las aventuras de la familia Alcántara, acompañados de la voz de Carlos, en siete nuevos capítulos. Estos llegarían de cara a la próxima temporada televisiva ya que el rodaje tiene previsto iniciarse en los próximos meses de 2023. La serie de Ganga Producciones utilizará, para esta ocasión, los últimos años del siglo XX y el inicio del XXI como contexto.

En estos nuevos capítulos Mercedes, Antonio, Inés, Toni, Carlos, María y Herminia vivirán sus vidas como pueden mientras se suceden hechos históricos. Entre los que se narraran están la salida de Moncloa de Felipe González, la llegada de José María Aznar, la unión ante el asesinato de Miguel Ángel Blanco o las bodas de las Infantas Elena y Cristina. Los Alcántara se despedirán de Lola y Antonio Flores y verán el mundo temblar ante el efecto 2000 o el atentado de las Torres Gemelas. Imanol Arias y Ana Duato tendrán la oportunidad de despedirse de la serie que les ha dado tanta estabilidad y que han protagonizado desde los inicios.

Jacobo Delgado, coordinador de guion de la temporada, promete una temporada única que "no dejará ninguna pregunta sin responder". Este final no ha estado exento de polémica y la noticia no ha pillado a todo el mundo por igual. El actor que da vida al patriarca, nada más anunciarse la noticia del fin en junio de 2022, expuso en una entrevista que ya llegaba el cierre porque sí: "Ya ha terminado. Yo he dicho que ya. O me ofrecen un final corto y bueno o chao mercado". Los presupuestos, la falta de publicidad y más cosas parecían abogar a la ficción al final y señaló al Gobierno como culpable.

¿Volverán Elena Rivera y Ricardo Gómez?

Ana Duato, Imanol Arias, Pablo Rivero, Maria Galiana, Irene Visedo y Carmen Climent retomaran a sus adorados Alcántara para darles el final que se escriba. Junto a ellos, son muchos los espectadores que piden que una de las parejas más queridas también tenga su espacio. Para saber si este deseo se hace realidad y Carlos y Karina vuelven a escena todavía habrá que esperar. Será, sin lugar a dudas, uno de los platos fuertes que puede ofrecer y, por lo tanto, habrá que quedarse con las dudas. Con estas apariciones se contaría con toda la familia al completo y se dejaría, seguro con un buen sabor de boca a todos los que hayan seguido fielmente sus aventuras.

La invitación formal a Ricardo Gómez y Elena Rivera, tal como recogió Formula TV, existiría. Está sería muy real y estaría sobre la mesa de todos los implicados. Quedarían tan solo unos flecos para que este deseo se pudiera hacer realidad y los actores que hemos visto crecer frente al televisión tengan su espacio. Ambos en numerosos momentos y entrevistas se han mostrado dispuestos a tener un final junto a ellos., como contó a SEMANA el actor que ha dado vida a Carlos. Sería una forma de conocer algo más de ellos y su vida lejos del barrio. Una alternativa más allá del que se ofreció a todos los espectadores con ese salto temporal de la temporada 21, que no dejó indiferente a nadie.