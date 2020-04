Estela Grande está pasando estos días en compañía de unas amigas, con las que no para de compartir imágenes en su Instagram. El hecho de contar ya con más de 317.000 seguidores en las redes sociales no solo le hace recibir mensajes de cariño y apoyo, sino que también la convierte en un rostro juzgado del milímetro.

De hecho, en las últimas horas, ha tenido que leer muchísimos mensajes que la critican. En esta ocasión, por su físico. Muchos ‘haters’ se han metido en sus redes sociales para hacerle saber que está muy delgada. Y ella no ha podido más y ha estallado. Ha querido compartir con sus seguidores algunos de los mensajes que ha recibido.

«Necesita ayuda», «Te estás quedando en los huesos», «Estela, estás dejando de comer y estás adelgazando mucho, ponte en manos de profesionales o acabarás haciéndote daño. BUSCA UN PSICÓLOGO», «Come que estás muy flaca», «Estás en el chasis, un par de cocidos te harían falta», «Come un poquito», han sido algunos de los mensajes que le han hecho preguntarse: «¿De verdad hay que permitir este tipo de comentarios?».

La modelo no ha dudado en reaccionar disgustada a estos mensajes: «Insultar a una personas por estar delgada es igual de grave que insultarla por estar gorda», empieza diciendo muy molesta con las críticas que ha recibido sobre su físico en las últimas semanas. Aunque las ha estado aguantando, ya ha explotado.

«Basta ya de este tipo de comentarios tan sumamente ofensivos. Jugar con los problemas alimenticios es una barbaridad. Llamar a la ligera a cualquier persona anoréxica o esquelética no se puede permitir. Por suerte a mi no me afecta, sé perfectamente lo sana que estoy, pero hay mucha gente que desgraciadamente lo sufre y en vez de criticar, hay que ayudar. Sois unos inhumanos y unos sinvergüenzas. Basta ya», terminaba diciendo.

Con este texto, Estela Grande trata de hacer un llamamiento a todas las personas que se toman la licencia de criticar a otros a través de las redes sociales por su físico. Aunque estos mensajes le llegan por parte de una minoría, ya está cansada y cree que no es necesario leerlos cada día, por lo que con este contundente mensaje trata de hacer ver a estas personas que no lo hagan más.

Estela Grande siempre muestra el lado simpático de su vida a través de las redes, una tendencia que ha roto después de compartir esta publicación, tan poco habitual en ella. Pero la modelo lo ha visto necesario para ayudar a otras personas que sí pueden sufrir algún tipo de enfermedad alimenticia.

A continuación, os mostramos todas las fotos que ha compartido en Instagram que han sido criticadas por algunos de sus seguidores. Con este llamamiento trata de evitar este tipo de mensajes en las próximas publicaciones que pueda compartir: