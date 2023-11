El rotundo e inesperado ultimátum de Laura Escanes para salvar su matrimonio con Risto Mejide

Laura Escanes está viviendo una época de altibajos. Aunque en el terreno profesional atraviesa una gran etapa, en lo personal no es así. La 'influencer' acaba de estrenar 'La Travessa', un programa de aventuras que ya se está emitiendo en la televisión catalana. Es su primer proyecto como presentadora y no puede estar más emocionada. Laura también tiene pendiente sacar adelante otros proyectos profesionales de lo más increíbles. Sin embargo, en el terreno personal, atraviesa un momento complicado, sobre todo porque acaba de romper su relación con Álvaro de Luna.

En medio de la borágine de sensaciones, acaba de salir a la luz un dato sobre los problemas que atravesó Laura Escanes con Risto Mejide durante su matrimonio. Y es que han asegurado en 'Mamarazzis' que la 'influencer' propuso al presentador de televisión abrir la relación antes de dar por finalizado su matrimonio. Un ultimátum con el que Laura quiso salvar su relación: "Fue uno de los últimos intentos con Risto. La propuesta fue antes de llegar la ruptura", declaraba Laura Fa.

Laura Escanes dio un ultimátum a Risto Mejide para salvar su matrimonio

Desde esta plataforma han asegurado además que fue Laura Escanes la que hizo la propuesta a Risto Mejide. Eso les ha llevado a pensar que ella, siendo tan joven, necesitó experimentar en la relación: "A lo mejor, ella se dio cuenta de que empezó con Risto a los 17 años y pensaría: 'O abro la relación o me quedo un poco sin vivir", han manifestado a modo de reflexión.

Pero lo que Laura propuesto supuestamente a Risto Mejide es algo que también podría haber hecho con Álvaro de Luna. Y es que tal y como aseguran desde este podcast, tenía una relación abierta con el cantante sevillano: "Me corroboran que Álvaro de Luna no estaba solo con Laura. Me asegura una persona del mundo de la música que Álvaro se dejaba ver con una chica sin ningún tipo de problema. Y todavía coleteaba su relación con Laura Escanes".

Una relación abierta que podría haber tenido, también, con Álvaro de Luna

Laura Escanes siempre ha tratado ser muy transparente con las cosas que se dicen de su vida. Aunque no se ha pronunciado aún sobre este supuesto ultimátum, la 'influencer' quiso publicar un comunicado cuando salió a la luz que había roto con Álvaro de Luna. Lo hizo a golpe de texto en sus redes sociales, donde dejaba claro que la ruptura no tenía nada que ver con terceras personas: "Estos días he visto titulares, vídeos, noticias y solo os pido un poco de respeto y que los medios dejen de publicar tantas mentiras y dañar tanto una historia tan bonita para mí. Nuestra ruptura no ha tenido nada que ver con terceras personas ni las pelis que se han montado por ahí. Estoy bastante cansada", empezaba diciendo rotunda.

"Parece que no haya posibilidad de cerrar una etapa con amor porque todo lo que te rodea insiste en que tenga que haber un villano y atacarle hasta el infinito. Le he querido y le seguiré queriendo, admirando, respetando y deseándole lo mejor. Es una parte importantísima de mi vida y por favor, pido respeto para él, para mí y para toda esta situación. Ya es dolorosa una ruptura como para encima añadir que la gente se crea conocer los detalles de una relación por cuatro fotos o comentarios en redes. Él y yo sabemos lo que hemos vivido y eso siempre será para nosotrs".