3 Las declaraciones del empresario

A pesar de su talante discreto y reservado, Rosauro ha ofrecido unas declaraciones sobre esta polémica a LOC y ha asegurado lo siguiente: “No sabe hasta qué punto me gustaría dar mi versión sobre todo lo que está ocurriendo, no es justo lo que están haciendo, pero prefiero guardar silencio y no pronunciarme en los medios de comunicación. En cualquier caso, creo que los hechos hablan por sí mismos”, ha afirmado.