Rosario Mohedano se desahoga en una carta a Rocío Jurado: "Todos pueden recordarte menos nosotros"

Han pasado 17 años desde que Rocío Jurado partió, una ausencia que su familia tiene tremendamente presente desde aquel fatídico 1 de junio de 2006. A los 61 años la artista falleció, tal y como confirmó su hermano Amador Mohedano a los periodistas, y lo hizo tras luchar sin descanso contra un cáncer. Murió rodeada de los suyos, los mismos que se han marcado distancia entre ellos. Las relaciones de la familia de la cantante saltaron por los aires tras su desaparición, una ruptura que, sin querer, ha recordado ahora su sobrina, Rosario Mohedano. La hija de Rosa Benito ha escrito a su tía una carta de desahogo, misiva en la que se hace evidente una vez más todo el cariño que sentía por ella.

"1 de Junio del 2023. Se te echa tanto de menos que incluso la gente que no tuvo trato alguno contigo sabe que tal día como hoy ,hace 17 año ¿para qué decirlo, verdad? Pero ya hace 17. En fin, te escriben y alzan su voz digital para compartir con el mundo qué sienten por tu pérdida. Me mandan mensajes preciosos y es que muchísima gente te quiere y te recuerda cada día. Los que te hemos tratado no hay día que extrañemos todo de ti", comienza diciendo Rosario. Rota porque no le dejen vivir este duelo y porque se la juzgue, dando igual si lo que dice es bueno o malo, la hija de Amador recuerda a Rocío Jurado por todo lo bonito que le brindó durante su vida. Estaban muy unidas y le transmitió su pasión por la música, la cual se convirtió en su profesión. De hecho, ha sido precisamente el trabajo el que no le ha permitido acudir al homenaje que se le ha hecho a Rocío en Chipiona, su tierra querida. " Trabajo en Barcelona y mi familia estará toda la que pueda en Chipiona", dijo recientemente.

Eso no quita que la eche profundamente de menos y que quiera agradecerle públicamente todo lo que le enseñó cuando estaban juntas. Rosario Mohedano sufrió enormemente con la muerte de Rocío Jurado, quien dejó un grandísimo legado musical y, sobre todo, un gran vacío en sus seres queridos. "Quería escribirte una letras desde anoche, pero sinceramente se me hace difícil porque estamos en un momento que aún dando amor. Se nos juzga y cuestiona. Ahora todos pueden recordarte menos nosotros ¿absurdo ,verdad? No tengo duda de todo lo que tenemos en común y estoy muy orgullosa de tener tu sangre y muy presente todo lo que me enseñaste; dentro de la vorágine que es la vida, la disfruto y la sufro cuando toca. Siempre estás presente. Gracias por tanto. Te quiero", finaliza.