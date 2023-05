David Valldeperas leía este miércoles un comunicado desde el centro del plató de 'Sálvame'. Lo hacía para pedir disculpas a Raquel Bollo por haber invitado al programa a Rocío Cortés, hija mayor de Chiquetete, quien cargó duramente contra ella. Sacó a la luz episodios pasados que llevaron a Raquel a encararse con 'Sálvame' y sus colaboradores, reacción por la que tuvo que pedir perdón posteriormente en 'Supervivientes'. Mientras que el equipo se mostró arrepentido por haberle dado voz a las palabras de Rocío y aseguraban estar del lado de las víctimas de maltrato, las redes sociales se convertían en un reflejo de la opinión del público. Si bien muchos alabaron el hecho de pedir disculpas, otros no se creyeron su versión.

"No acertamos en nuestra decisión. No medimos los riesgos que podía tener esta invitada porque la invitada fue más allá. Lo sentimos, no equivocamos", dijo el director del programa vespertino. Un perdón público que no ha convencido en absoluto a Rosario Mohedano. Indignada, ha cargado duramente contra el programa y contra la cúpula de 'Sálvame'. La hija de Amador Mohedano está convencida de que les obligaron a leer este escrito en directo y de que nada salió de sus entrañas, por lo que sin dudarlo ni un momento ha tachado a la productora, 'La Fábrica de la Tele', de "manipuladores". A pesar de que Valldeperas mantuvo que no se dieron cuenta de las consecuencias que podía tener llevar a una enemiga de Raquel Bollo al plató y del enfrentamiento que iban a tener con ella por ello, Rosario no cree que digan la verdad.

Os lo dice una mujer que ha sido maltratado públicamente por vosotros Habéis leído esto porque la cadena os ha obligado ,no porque lo sintierais https://t.co/HdFCXfidOs — Rosario Mohedano ( @RosarioMohedano) May 24, 2023

"¿Qué no sabían las consecuencias? ¡¡¡Valientes hijos de ….FRUTAAAAA!!! Maltratadores ,acosadores , manipuladores ,delincuentes . Os lo dice una mujer que ha sido maltratado públicamente por vosotros. Habéis leído esto porque la cadena os ha obligado, no porque lo sintierais", ha escrito la artista. Cabe señalar que Rosario Mohedano está enfrentada a la productora, una batalla que le ha llevado a estallar en varias ocasiones contra ella. Fue hace tan solo unos días cuando reveló cómo acabó su relación laboral con la cadena de Mediaset, lugar en el que trabajaron tanto ella como su madre durante un largo período de tiempo. "Yo trabajaba en 'Qué tiempo tan feliz' durante tres años. Me echaron con una llamada de teléfono por no quitar las demandas a La Fábrica. De hecho, dejé de trabajar para Mediaset hace ya 9 años, rechazando trabajos en esa cadena casi todas las semanas", escribió.