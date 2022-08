Rosario Mohedano no piensa callarse más ni un instante más. Según su versión, su prima Rocío Carrasco ha mentido en la segunda temporada de su docuserie, donde la hija de Rocío Jurado habla sobre ella y su familia. Enfadada por todo lo dicho sobre ella o su padre, la artista ha estallado públicamente. «Empezó el docufake diciendo que se llevaba bien conmigo…Quien me conozca sabe que nunca me llevaría bien con alguien que menosprecia e insulta así a mi familia. Ella nunca lo hizo, al contrario», ha comentado indignada. Lejos de amedrentarse y antes incluso de que la nieguen, Rosario ha dejado claro algo este miércoles: dice la verdad y lo defenderá donde haga falta. «Sé la verdad. Lo que me digas me resbala», apunta.

A pesar de que durante años se negaba a hablar sobre ciertos asuntos relacionados con su prima, Rosario Mohedano ha dado un puñetazo sobre la mesa y ha contado su versión sobre lo que sucedió en el especial de ‘Rocío, siempre’ en Televisión Española. Seis meses antes de morir grabó este programa en el que la propia Rocío Carrasco no quiso que cantara su prima, aunque finalmente accedió tras la petición de Fidel Albiac. Rocío lo ha confirmado en su último capítulo, lo que ha provocado un grandísimo cabreo en Rosario Mohedano, pues según ella, le había negado este rumor en infinidad de ocasiones. «Tengo que recordar que cuando me llegó el rumor de que ella se opuso a que yo cantara en ‘Rocío siempre’, sus palabras fueron: «Prima, si te crees esto es que no me conoces». Pues no, no te conozco. Al tiempo has reconocido que era verdad», añade.