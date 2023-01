«Y ahora vendréis a machete a por mí, pero, ¿sabéis qué os digo? Que me da exactamente igual. Más no podéis decir, hundirme ni humillarme. Ya me da igual lo que digáis sobre mí. Solo sabéis denigrar a las personas y cuando no os gusta alguien, machacar hasta que la destrozáis. Luego hablemos de salud mental y humanidad. Ja, me río yo», seguía diciendo la joven.