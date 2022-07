«No se puede abusar de un trabajador». Estas palabras de Kiko Hernández sobre su mala experiencia en la obra teatral de ‘Distinto’ han hecho que muchos se pronuncien. El colaborador de televisión asegura que la ha dejado según él «por salud mental» tras vivir una situación de abuso por parte de un compañero. No quiere quedarse callado, de hecho, ha dado más detalles sobre el acoso sufrido durante meses. Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo con algunas de sus declaraciones, en concreto, con las anteriormente mencionadas. «Manda cojones. «No hay que abusar de ningún trabajo y de ningún trabajador “…Ya lo decía yo hace muchos años ,eso es lo que hacen ellos ,abusar de su trabajo y de trabajadores», dice Rosario Mohedano refiriéndose a Kiko y quién sabe si a ‘Sálvame’ o sus colaboradores, espacio que ella siempre ha denunciado por, según la propia Rosario, no tratarla como se debía.

En numerosas ocasiones Rosario ha cargado públicamente contra la productora del programa de Telecinco, ‘La fábrica de la Tele’, a la que acusaba de «haberles maltratado» tanto a su marido, Andrés Fernández, como a ella. Ahora parece no entender

(Noticia en elaboración)