Rosario Mohedano, destrozada: "Tengo que aceptar una muerte y me duele"

Rosario Mohedano ha comenzado su semana de la peor manera. La cantante cogía un tren a media mañana, eso sí, con rumbo desconocido y con un dolor inexplicable en su interior. Tal era la situación que se sinceraba con sus seguidores desvelándoles que alguien importante para ella perdía la vida, una muerte que debe aceptar y que no puede concebir porque "era joven y bueno". Eso sí, no ha querido dar más detalles sobre a quién se refiere, un vacío que, aunque le dejará una enseñanza, ahora le está resultando muy difícil gestionar. "Desde ayer tengo roto el corazón. Anoche alguien muy importante me decía ¿qué es lo que tenemos que aprender de esta situación tan injusta que hoy la vida nos pone en frente?", ha escrito en el universo 2.0. Una pregunta a la que, de momento, parece no haber encontrado respuesta.

El mensaje de Rosario Mohedano por el que ha recibido el apoyo de todos sus seguidores

La sobrina de Rocío Jurado este fin de semana tenía una cita familiar en la que se mostró sonriente. Entonces nada hacía presagiar que estaba en uno de sus peores momentos. Llegó acompañada de su marido "a una noche familiar" en la que se reencontró con Gloria Camila, entre otros miembros del clan, y es que tenía una cita en un local de San Sebastián de los Reyes (Madrid), cuyo evento organizaba alguien muy cercano a ellos. Ha sido pocas horas después cuando Rosario Mohedano posteaba cómo se siente y cuando contaba el duelo que está atravesando en estos momentos. "Tengo que aceptar una muerte que no quiero aceptar y me duele aceptar. Tan joven y tan bueno", ha asegurado. Siente rabia, impotencia y tiene un millón de preguntas en su cabeza, pero sabe que no le queda más remedio que asumirlo, por lo que ha compartido su situación con aquellos amigos, conocidos y anónimos que día tras día permanecen pendientes de su vida en la Red. Los mismos que ahora le apoyan de forma férrea y le recuerdan su fortaleza sobre todo en estos momentos.

Este dolor ha sido compartido por su madre, Rosa Benito, quien también está publicando enigmáticos mensajes este 6 de noviembre. "La vida y la muerte siempre están ahí", comenzaba escribiendo desde la terraza de su casa junto a un emoji de corazón roto. Solo dos horas más tarde continuaba explicando más sobre su desazón y dejaba ver que una persona que tienen en común está sufriendo de una forma "inexplicable". "Qué injusta es la vida a veces. El dolor de una madre cuando te mira a los ojos y te dice 'tengo un dolor tan grande que no lo puedo expresar'", decía en su segunda storie.

