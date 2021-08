La hija de Rosa Benito ha compartido una foto del reencuentro que ha tenido con su padre, Amador Mohedano, que estaba feliz de volver a ver a sus nietos.

Rosario Mohedano lleva ya unos días de vacaciones. La hija de Rosa Benito y Amador Mohedano ha encontrado el momento perfecto para irse unos días a Chipiona en compañía de sus hijos. De hecho, no ha parado de compartir algunos de los momentos que ha pasado junto a ellos. A algunos planes se han unido, además, otros miembros de su familia y también algunos amigos.

Pues bien, mientras sigue instalada en el que es su sitio favorito para descansar, Rosario Mohedano ha recibido la visita de su padre, Amador Mohedano. Ha sido tal la emoción que ha sentido por su presencia que no ha dudado en hacerse un selfie junto a él. En esta instantánea se han colado, además, sus hijos, nietos del hermano de Rocío Jurado.

Llama la atención de esta foto que Rosario la ha animado con la canción ‘Papá, quiero decirte’, un tema de Lali Torres. Además, en la instantánea vemos una cortina con la cara de Rocío Jurado, que sigue muy presente en las vidas de todos los familiares de ‘la más grande’.

Rosario comparte el reencuentro que ha tenido con su padre

La que todavía no ha podido ir a visitarla es Rosa Benito, su madre, que sigue instalada en Madrid por trabajo. Eso sí, la colaboradora de ‘Ya es mediodía Fresh’ está muy pendiente en todo momento de las vacaciones de su hija y sus nietos. De hecho, en alguna ocasión ha compartido alguna instantánea de las que le ha mandado su hija durante estos días de relax y desconexión.

Están siendo unos días increíbles de desconexión y de disfrutar de la compañía de sus hijos. Durante todo el año se hace más complicado estar con ellos por los compromisos de cada uno, pero el verano es aprovechado al máximo para estar juntos. De hecho, no hace falta nada más para ser feliz porque «aquí es donde muero yo», escribía Rosario junto a un posado familiar.

Un posado familiar durante unas vacaciones especiales

Ha encontrado hueco para un plan de lo más especial

El pasado 1 de junio se cumplieron 21 años de la muerte de Rocío Jurado. Una fecha señalada que, días después, congregó al clan Mohedano y a algunos familiares de ‘la más grande’ en el cementerio de Chipiona, su pueblo natal. A la cita no faltaron José Ortega Cano, Gloria Camila, Rocío Flores, su hermano David, Rosa Benito y su exmarido, Amador Mohedano. Sin embargo, por allí no pasó, o al menos no se dejó ver, la sobrina de la cantante. Este pasado miércoles, Rosario Mohedano ha saldado su deuda pendiente con la artista y ha visitado su tumba.

