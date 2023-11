60 velas se soplan una única vez en la vida. Lo sabe bien Rosario Flores que se ha rodeado de su familia y amigos para vivir una noche inolvidable. Un auténtico fiestón de cumpleaños en el que estuvo acompañada de su inseparable hermana, Lolita Flores, y grandes amigos como Eugenia Martínez de Irujo, Marta Sánchez, Loles Léon, Bibiana Fernández, Pedro Almodóvar y Antonio Carmona. Precisamente la mujer de este último, Mariola Orellana, fue la artífice de esta celebración memorable en la que no faltaron las coplas de una chirigota de Cádiz.

Gracias a las redes sociales hemos sido testigos indiscretos de la gran fiesta en la que Rosario Flores se dejó ver feliz disfrutando del cariño de los suyos y acompañada por su marido Pedro Lazaga. Todo estaba cuidado al detalle en la finca Mirador de Cuatro Vientos, Madrid, para sorprender a la principal protagonista. Muchos fueron los que se subieron al escenario para rendir tributo a la artista, entre ellos, Loles León, Marta Sánchez y Marina Carmona. Incluso se atrevieron a entonar sus temas más sonados como fue el caso de su sobrino, Guillermo Furiase, quien protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche. El hijo de Lolila Flores, digno heredero del talento de la familia, sorprendió cantando 'Mi Gato' y los elogios no se hicieron esperar. "¡Viva la madre que te parió!", exclamaba Eugenia Martínez de Irujo.

Rosario Flores celebra su 60 cumpleaños en un gran momento de su vida

La hija de la inolvidable Lola Flores, que está a punto de finalizar su gira 'Te lo digo todo y no te digo ná', atraviesa un excelente momento de su vida. Así lo manifestaba para agradecer el cariño de sus seguidores por su cumpleaños: "Estoy feliz, agradecida a la vida por todo lo que me ha dado y todo lo que me va a dar… ¡Por lo querida que me siento por toda mi gente y por mi público! Le doy gracias a la vida por darme tanto. Soy Feliz, Feliz".

Las muestras de cariño han sido infinitas y una muy especial llegaba por parte de su hermana Lolita. "Eres mi amor, lo sabes bien. Eres como yo y como tú no hay nadie. Hermana felicidades. Te quiero con todo mi ser y soy feliz cuando estoy contigo. Que cumplas muchos más y que pueda estar contigo a tu vera jugando contigo siempre. Mi amor, feliz día. Te adoro".

La organizadora de la fiesta, Mariola Orellana, también se deshacía en elogios hacia la cumpleañera y le dedicaba un bonito mensaje que publicaba en su perfil de Instagram. "Gracias mi querida ROSARIO, por dejarme formar parte de tu vida, por regalarme tanto amor, tanto respeto y ¡tantos momentos maravillosos a tu lado! Eres un referente como mujer y artista. Y yo doy gracias a Dios por hacerte tan bien hecha, tan completa, generosa, artista, madre y ¡mejor amiga! Qué suerte tengo tan grande poder disfrutarte cada día. FELICIDADES!! Hoy vamos a celebrarte como te mereces".

1 de 5 Lolita Flores, muy feliz en el cumpleaños de su hermana Rosario, posa acompañada de Bibiana Fernández Lolita le dedicó unas emotivas palabras a su hermana: "Te quiero con todo mi ser y soy feliz cuando estoy contigo". 2 de 5 El director Pedro Almodóvar no se perdió el fiestón por el 60 cumpleaños de Rosario Flores La fiesta por el 60 aniversario de Rosario Flores nos deja muchas fotos bonitas como este momento de complicidad entre Pedro Almodóvar y Bibiana Fernández. 3 de 5 Marta Sánchez se subió al escenario para homenajear a Rosario Flores La cantante derrochó arte sobre el escenario en una noche en la que reinó la buena música. 4 de 5 Bibiana Fernández junto a Loles León que también actuó en la gran fiesta de Rosario Flores "La fiesta era la familia Flores, qué barbaridad cuánto amor, cuánto talento, #lolaflores estaría loca de contenta, y los ausentes #antoniogonzalez #antonioflores de ver cómo la saga continúa. Qué derroche de amor de talento cantan los hijos, los nietos, los primos. Gracias por ese regalo, la familia en pleno cantando un popurrí de temas de Rosario me transportó a las noches buenas en casa de los que ya se fueron. ¡Viva!", afirmaba Bibiana Fernández sobre la fiesta. 5 de 5 Rosario Flores, muy feliz, acompañada por la artífice de la fiesta, Mariola Orellana La mujer de Antonio Carmona fue la organizadora de esta gran fiesta en honor a Rosario Flores que tuvo como escenario la finca Mirador de Cuatro Vientos, Madrid.