Rosanna Zanetti vuelve a la carga y ataca a Elena Tablada

La guerra virtual entre Rosanna Zanetti y Elena Tablada parece no tener fin. Después de varios meses del ‘encontronazo’ a través de una publicación de Instagram, las protagonistas siguen siendo preguntadas sobre esta polémica en los diferentes eventos sociales a los que acuden.

[Más información: Rosanna Zanetti lanza un nuevo dardo envenenado a Elena Tablada]

En la última aparición de Rosanna Zanetti en los premios 40 Principales -a los que acudió para acompañar a su pareja, David Bisbal-, la modelo estaba feliz: “Me encanta compartir momentos especiales con él”, explicaba sobre su asistencia a estos premios”, explicaba sonriente.

Está viviendo una de las mejores etapas de su vida tras anunciar su embarazo, del que ya presume de barriguita, pero también tuvo que responder sobre la supuesta mala relación con la familia del cantante. Ella asegura que es estupenda: “Tenemos una relación fantástica y estamos muy felices porque hay mucho motivos de celebración”, aclara.

La relación con la familia de David Bisbal es estupenda

A pesar del buen rollo, Rosanna Zanetti también tuvo que responder a ciertas preguntas sobre la polémica con Tablada. Ha querido aclarar que ella siempre ha mantenido la intimidad de la hija de David Bisbal: “Nunca me habían advertido, ni nunca me habían dicho que no hiciera nada”.

Además, desvela que siempre se ha decantado por no compartir fotos junto a la pequeña: “Es la segunda foto que he publicado con Ella en mi vida, respetando su intimidad”, declara contundente ante las cámaras de ‘Cazamariposas’.

No quiere volver a hablar del tema, pero aclara lo ocurrido

Rosanna se lleva muy bien con la pequeña Ella

Manda un zasca a Elena Tablada

Este mismo miércoles, Elena Tablada reapareció en un evento junto a su marido, Javier Ungría. La pareja está a punto de darse el ‘sí, quiero’ en Cuba y asegura que ya está todo preparado para el gran día. La diseñadora no dudó en desmentir a Rosanna Zanetti en cuanto a que la mujer de David Bisbal no habría sido avisada de no compartir en las redes sociales fotos de Ella. Tablada aclaró: “Eso ya lo hablé en su momento y ya lo había avisado varias veces”.

¿Quién tiene la razón?

A un mes de su boda en Cuba