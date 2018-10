6 La contundente respuesta de Bisbal

David Bisbal no tardó mucho en poner freno a su ex, contestándola a través del periodista Aurelio Manzano: “Si hemos tenido una mala relación es porque yo siempre he defendido el no mercadeo con mi hija. Es incierto que tengamos una mala relación por Rosanna, ella siempre se ha mantenido al margen y ha sido generosa con ella”, sentenciaba el cantante, que aseguraba que “la relación es mala por la personalidad de Elena y su educación, por la forma en la que ella se maneja en ciertos aspectos. Si Elena quiere ganar dinero por el tema de su boda, que lo haga de otra manera y no haciendo daño a otras personas”.