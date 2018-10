Rosanna Zanetti desvela cómo está viviendo su embarazo

La pasada semana, David Bisbal y Rosanna Zanetti dieron la feliz noticia de que estaban esperando su primer hijo en común. Fue la propia pareja quien compartió la noticia con dos imágenes tiernas y los mensajes de felicitaciones no tardaron en llegar. La modelo venezolana, que se encuentra en el segundo trimestre de embarazo, continúa trabajando. A pesar de que saltaron los rumores de que ya se había tomado la baja (se encuentra como colaboradora en ‘Corazón TVE’), lo cierto es que Rosanna Zanetti continúa con todos sus proyectos.

Ha presentado su colección de joyas

Uno de ellos, su colaboración con la marca de joyería Vidal & Vidal. Si en las últimas temporadas ha sido imagen de la firma, ahora se atreve a tener su propia colección de joyas. Una colección Cápsula bajo el nombre de Rosanna Zanetti para Vidal & vidal, que las define como: ” Joyas de gran calidad a precios asequibles para mujeres del día a día”.

Rosanna Zanetti: “Fue de sorpresa. Llegó muy rápido”

Esta era su primera aparición pública tras conocer su embarazo y la propia Rosanna ha compartido con SEMANA cómo vivió el enterarse de esta feliz noticia: “Fue de sorpresa. Ya nos habíamos casado y sabíamos que queríamos ampliar la familia. Empezamos en la búsqueda, pero fue super rápido. Felices”.

Ella, la hija de Bisbal, la primera en enterarase

Además, ha desvelado quien fue la primera persona en enterarse después de ellos mismos. Y sí, fue Ella, la hija de David Bisbal fruto de su relación con Elena Tablada: “Ella llevaba como un año pidiendo hermanito y hermanita. No se lo podía creer. Estaba emocionadísima. Ella va a ser una excelente hermana mayor. Es buena, cariñosa y está siempre preocupada por todos”. La niña ya tuvo un papel primordial en el enlace entre Rosanna y Bisbal, y ahora lo tendrá en el nacimiento de su primer hermanito o hermanita. De hecho, la pareja quiso dar la noticia del embarazo con esta fotografía en la que también aparecía la mano de la pequeña Ella.

Cómo vivió el primer trimestre de embarazo

La guapa modelo venezolana asegura que está viviendo un embarazo tranquilo, y que de momento no está teniendo ninguna molestia, salvo las típicas de todas las mujeres embarazas. Además, que a día de hoy no tiene antojos. Un embarazo que está llevando muy bien también gracias a David Bisbal, ya que asegura que “le mima mucho”, pero porque “él es cariñoso siempre. No ahora porque esté embarazada”, ha dicho.

Embarazada tan solo unas semanas después de dar el “sí, quiero”

Pero lo cierto que la mujer de David Bisbal, con quien contrajo matrimonio en una bonita e íntima boda el pasado 2 de julio en la finca Los Claustros de Ayllón, ubicada en Segovia, a solo 70 minutos de Madrid. Un año feliz para la pareja que recibirán la próxima primavera a su primer hijo en común. ¡Enhorabuena!

Rosanna Zanetti lució un vestido de Temperley London

David Bisbal fue el primero en dar a conocer la noticia

Una noticia que llega tan solo unos meses después de que la pareja contrajera matrimonio