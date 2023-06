Rosana aplaude a Vanesa Martín por hablar de su condición sexual

Rosana es una de las grandes amigas de Vanesa Martín. Ambas son compañeras de profesión, comparten pasión por la música. Y también tienen una visión similar sobre las relaciones de pareja. Recientemente, la cantante malagueña aseguró que ha amado a "hombres y a mujeres maravillosas". Unas palabras con las que hablaba abiertamente de su condición sexual. Sobre esto, la cantautora canaria no ha dudado en aplaudirle su actitud. Cree que el amor hay que proclamarlo en público y a los cuatro vientos, "Siempre. Y a los cinco, hay que inventarse un viento", dice. No se pierda el vídeo para ver la reacción de la intérprete de éxitos como 'Te debo este sueño' o 'Domingos en el cielo'.

Vídeo: Europa Press

"Me tocó pelear con las etiquetas", ha asegurado Vanesa Martín

Asu llegada a Madrid, Rosana ha halagado a Vanesa Martín por hacer pública su relación con una mujer: "Me parece genial. Felicidades". Cabe recordar que fue hace solo unos días cuando la cantante andaluza hizo unas sinceras declaraciones sobre su sexualidad con motivo del Orgullo en Sevilla. "Hay preguntas que no se las hacen a los hombres y a las mujeres nos las siguen haciendo. Me tocó pelear con las etiquetas que, si bien formaban parte de mi identidad, jamás permití que las usaran como armas inquisidoras para limitarme o intentar hacerme de menos. A veces se confunde la discreción y la intimidad con la negación", explicaba. E insistía en que ha sido feliz "amando" y buscando "cada pasión" que le toque vivir.