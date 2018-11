Así se preparó Rosalía antes de dar el concierto de su vida en Madrid

El pasado 31 de octubre, la Plaza de Colón de Madrid asistió al espectacular show con el que la artista de momento, Rosalía, presentó al mundo los temas de su nuevo trabajo junto a Red Bull Music. El Mal Querer se ha convertido en el fenómeno musical global del año. Las críticas internacionales están elevando el álbum a lo más alto (8,8 en Pitchfork – Best New Music, 5 estrellas para The Guardian, 4 estrellas en Rolling Stone y Allmusic.com…). Y fue en esta cita en Madrid donde Rosalía mostró la increíble potencia de su directo en una noche histórica.

Ahora, Red Bull Music relata en un cortometraje documental cómo fueron los preparativos del concierto. Ensayos de más de 10 horas seguidas, decisiones, testimonios de los creadores del show y de aquellos que acompañan a la artista como Palomo Spain, El Guincho, su hermana Daikyri… y un sin fin de momentos que culminaron en el apoteósico concierto del que todo el mundo habla.

