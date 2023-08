Rosalía se deja ver en Miami conduciendo un cochazo de 68.200 euros

Ni rastro de Rosalía desde hacía algo más de un mes. Desde que confirmó la ruptura de su compromiso con Rauw Alejandro vía Instagram con un escueto comunicado, la catalana había desaparecido del mapa. Este jueves, y gracias a una fan de la cantante, ha trascendido un vídeo de ella grabado en Miami, en el que se la puede ver por las calles de la ciudad estadounidense. Aunque la noticia de su reaparición es, de por sí, suficientemente noticiosa, ha habido un detalle que no ha pasado desapercibido. Y, de hecho, se ha robado más que un comentario en redes: el imponente cochazo que iba conduciendo. En España cuesta nada más y nada menos que 68.200 euros.

Vídeo: @rosaliacrave

Como se puede apreciar en el vídeo, Rosalía aparece con semblante serio, a los mandos del imponente vehículo mientras espera a que el semáforo se ponga en verde. Se trata de un Ford Raptor, que entraría dentro del segmento de las camionetas o pick up. No sabemos si es de su propiedad, pero parece muy habituada a su uso, a tenor de las imágenes compartidas. La catalana aparece con un look muy informal de sudadera de color beige y cinta blanca en el pelo.

Rosi ha hecho de Miami su refugio, donde tiene alquilada una casa. Ahí pasa largas temporadas para atender a sus compromisos profesionales. Es en la ciudad costera, además, donde dio forma y grabó parte de su último disco, 'Motomami'. Los seguidores de la artista ya están elucubrando sobre si su estancia en Miami tiene que ver con la preparación de un nuevo trabajo de estudio.

Rosalía y Rauw Alejandro, el fin de una relación más que consolidada

La pareja ponía fin a su relación y a su compromiso a finales de julio. La noticia saltaba por los aires de la mano de la revista estadounidense 'People', que dejaba a los fans de los cantantes conmocionados. Llevaban tres años juntos y nada hacía presagiar esta ruptura. Hacía tan solo un mes que la catalana hablaba abiertamente de su relación en 'El Hormiguero' e incluso daba detalles sobre su vestido de boda. Tras hacerse pública la ruptura, Rosí y Rauw salían días después a confirmar que cada uno tomaba caminos por separado.

Se habló, entonces, de una posible infidelidad por parte de él como la razón que habría desencadenado esta drástica decisión. Sin embargo, todo parece indicar que los motivos tendrían que ver con desavenencias insalvables entre ambos. "Rauw hizo algo, que nada tiene que ver con los cuernos, que para Rosalía fue decepcionante e iba en contra de sus valores", han apuntado hoy en el programa 'Ya es verano".