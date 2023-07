Rosalía y Rauw Alejandro rompen 7 meses después de anunciar su compromiso

Rosalía y Rauw Alejandro ponen fin a su relación y a su compromiso. La pareja de cantantes llevaban tres años juntos y nada hacía presagiar esta ruptura. Hace tan solo un mes la catalana se mostraba muy feliz con su relación en 'El Hormiguero' e incluso daba detalles de lo que podría haber sido su boda. En sus redes sociales mostraban su día a día juntos y, por todo ello, la sorpresa de todos sus seguidores. Ponen punto y final a su relación por una decisión de ambas partes "a pesar del amor y el respeto que cada uno de los cantantes tienen el uno por el otro".

Es el medio internacional People el que confirma que han decidido "tomar caminos separados". En marzo de 2023, el mes en que lanzaron sus primeros singles juntos como 'Besos, concedían su primera entrevista. Era el streamer Ibai Llanos el que conseguía que desvelaran detalles de su relación tales como el momento en que se conocieron o cómo se planeó la romántica pedida en Año Nuevo. Rosalía y Rauw Alejandro dieron todas las respuestas. "Contigo fue la primera vez que no sentí eso. Sentí que tú no tenías miedo de querer y ser querido. Madre mía que intensa me he puesto. Tú me sorprendiste, tardé un tiempo en bajar la guardia", reconocía la cantante entonces. Ninguno de los dos, de momento, se han pronunciado públicamente.

Mientras que ella se encuentra en final de su exitosa gira 'Motomami' en un festival parisino el pasado 22 de julio, él se despide de su familia en Puerto Rico para regresar a Europa y luego viajar a Latinoamérica. Y esta despedida de la compositora en el escenario de París sin contar con la presencia, a simple vista, de su pareja lo que llamó a muchos la atención. "El siguiente capítulo aún no sé cómo será. Hay algunas ideas, ilusiones, pero... pues yo qué sé, solo Dios sabe, Dios dirá", prometía Rosalía antes de bajarse del escenario para preparar su próxima aventura musical.

Rosalía y Rauw Alejandro, 3 años juntos desde que se conocieran en los Latin Grammy

Los Latin Grammy celebraban su nueva edición en 2019 con la presencia de numerosos artistas internacionales. Fue allí donde se conocieron Rosalía y Rauw Alejandro. Tras compartir mensajes a través de las redes sociales comenzaron a compartir tiempo y se convirtieron en pareja. En 2021 fue cuando hicieron su relación de conocimiento público, a pesar de que ya habían comenzando antes. En marzo de este mismo año compartieron la alegría del paso que habían pensado dar, el matrimonio. Ambos viajaron en Navidades a Puerto Rico, país donde se encuentra la familia de él, y bajo los fuegos artificiales de Año Nuevo se comprometieron.

Rosalía luce desde entonces su anillo compuesto por una gran piedra preciosa central cuyo valor rondarían los 600.000 euros. Era en el videoclip de 'Besos' donde se podía ver, en sus últimos segundos, toda la emoción que les rodeaba entonces. Antes de la llegada del verano se convertía en una de las invitadas de Pablo Motos a Antena 3 y confesaba estar ya, incluso, pensando qué hacer para su boda: "Tengo varios vestidos, un Vivienne Westwood me gustaría. Montaré una boda con familia pero chill, algo tranquilo. No sé, vamos a ver cómo termina esto".