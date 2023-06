Rosalía piensa en su boda con Rauw Alejandro y tiene un vestido soñado

Rosalía llegó a 'El Hormiguero' este lunes 12 de junio después de triunfar fuera de España y actuar en el 'Primavera Sound' de Madrid. Aprovechando su visita a España, pues está inmersa en plena gira de su tour 'Motomami' World Tour', charla con Pablo Motos sobre su trayectoria, la exposición y sus próximos pasos. Entre ellos se encuentra dar el "sí quiero" a su pareja Rauw Alejandro. Los cantantes se comprometían a principios de año después de una pedida muy especial en Puerto Rico, país natal de él. Aunque la música ocupa todo su día, la catalana ya tiene algunas ideas de ese futuro enlace que aún tendrá que esperar.

"Parece que va a haber boda. De momento tengo que terminar la gira y luego ya para la vuelta", reconocía llena de felicidad. Para ese momento, incluso, ya tiene el que podría ser su vestido soñado con una firma muy especial. "Tengo varios vestidos, un Vivienne Westwood me gustaría", reconocía en el plató de Antena 3. Una diseñadora que ha vestido a rostros tan conocidos como Miley Cyrus o Haley Bieber en un momento tan especial como este. Es especialmente reconocible el traje nupcial que la icónica Carrie Bradshow, personaje de Sarah Jessica Parker en 'Sexo en Nueva York', lució en su tan esperada boda. Aunque ahora quiere una celebración tranquila, reconoce que no será una tarea sencilla: "Montaré una boda con familia pero chill, algo tranquilo. No sé, vamos a ver cómo termina esto".

Con Alejandro comparte su vida, su tiempo y su profesión. Ambos han colaborado juntos en el estudio para el último disco y reconoce que ha sido una experiencia única. "Hay una parte muy divertida porque tenemos la complicidad de ser pareja, pero a la vez sacar el proyecto generar presión y tensión", descubre. Juntos colaboran en 'Beso', 'Vampiro' y 'Promesa', que acumulan ya cientos de visualizaciones y comentarios positivos.

Así fue la romántica pedida de Rauw Alejandro y Rosalía en Puerto Rico

Rauw Alejandro y Rosalía dieron un paso más en su relación a principios de este año. Tras más de tres años juntos mostraron en un vídeo cómo habían formalizado su relación con su próximo matrimonio. Fue en Puerto Rico, junto a su familia, cuando el cantante decidió entregarle el anillo que tanto significaría para ambos a partir de ese momento. Una joya exclusiva, al alcance de muy pocos, cuyo valor asciende hasta los 600.000 euros. "Me lo pidió allí, en la casa de sus abuelos en la montaña. Se veía toda la ciudad y los fuegos artificiales porque era Año Nuevo", recuerda sobre ese mágico momento.

Todo fue aún más romántico al tratarse de una sorpresa. Rosalía no fue consciente en ningún momento de la intención de su pareja: "No me lo esperaba, se me arrodilló porque no podía sacar el anillo. Me pidió que me casara con él y me puse a llorar lagrimones". La pareja es muy feliz y Rosalía reconoce sentirse "privilegiada" ante todo lo que está viviendo. Con él comparte numerosos viajes, se acompañan siempre que pueden y las rutinas del uno y del otro ya forma parte de sus días.

Rosalía pone de ejemplo algo esencial que lleva en su bolso siempre de él: una inyección para la alergia. A pesar de que se sienta cansada por todo lo que supone la gira, disfruta de un dulce momento y no se cambia por nadie. "Siempre llevo una cosa por si le da alergia, porque me da miedo, una inyección. Que nunca pase nada, pero que toque madera. Buena suerte al que le toque revisar mi bolso", descubrió.