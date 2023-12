Primeras imágenes de Rosalía y Jeremy Allen White juntos

Quién es Jeremy Allen White

Le ha devuelto la ilusión a Rosalía, se llama Jeremy Allen White, tiene 32 años y es un actor estadounidense. Saltó a la fama por interpretar a Lip Gallagher en la aclamada serie de comedia dramática de Showtime Shameless, pero es más conocido por su papel en la serie 'The Bear', de Disney +, con la que ha ganado el reconocimiento de la crítica y los premios SAG, un Globo de Oro y el Critics Choice Award. También trabajó en 'The Iron Claw', 'Shotgun' y 'The Rental'. En cuanto a lo sentimental, el actor, por su parte, está en pleno proceso de divorcio de la actriz Addison Timlin, con quien se casó en 2019 y con la que tiene dos hijas, Ezer Billie, de cuatro años, y Dolores Wild, de dos.