El dardo encubierto de Rosalía a Rauw Alejandro en los Latin Grammy 2023

Vídeo: Galavision

La 24º edición de los Latin Grammy ha llegado a Sevilla pisando fuerte. Por su alfombra roja han desfilado rostros conocidos a nivel internacional de la talla de Shakira, Karol G, Sebastián Yatra y Rosalía. Especialmente esta última ha acaparado una gran parte de las miradas de la velada al abrir la gala con un homenaje a Rocío Jurado y su ‘Se nos rompió el amor’. ¿Una declaración de intenciones hacia Rauw Alejandro?

A lo largo de toda su trayectoria profesional, Rosalía ha demostrado que se atreve con todo. Tan pronto protagoniza sobre el escenario una actuación de reggaeton y repleta de bailarines, como que saca su lado más flamenco y que tanto gusta a sus fans. Eso es precisamente lo que ha sucedido en la última ocasión, cuando la ‘Motomami’ ha rendido tributo a ‘la más grande’ de la mano de una de las canciones más conocidas de su repertorio.

La versión más personal de 'Se nos rompió el amor'

Durante más de dos minutos, la catalana ha puesto mucho sentimiento a su interpretación de ‘Se nos rompió el amor’, un tema basado en el desamor y en el fin de una relación sentimental. Dada la situación personal que ha atravesado la intérprete de ‘Malamente’ en los últimos meses, muchas han sido las personas que han creído que la elección de esta canción ha sido cosa suya. Y es que, aunque Rosalía no se ha pronunciado públicamente sobre su ruptura con Rauw Alejandro, podría haber aprovechado esta esperada aparición para abrir su corazón a golpe de música, ya que incluso se ha permitido el lujo de modificar algunas partes del clásico.

En vez de cantar “se nos rompió el amor de tan grandioso”, la de San Cugat del Vallés dijo: “Y no duró este amor mucho tiempo”. Pero este no es el único cambio que ha formulado, ya que en lugar de “se nos rompió el amor de tanto usarlo”, ella pronunció “o de no usarlo”; lo que podría ser una indirecta con un destinatario claro en la que no ha podido evitar el llanto.

El contrataque de Rauw Alejandro a Rosalía de la mano de su madre

Este movimiento por parte de la artista tendría todo el sentido del mundo sabiendo que su ex también ha estado presente en los Latin Grammy 2023. El puertorriqueño llegaba al evento celebrado en la Ciudad Hispalense acompañado por su madre y ataviado con un traje que permitía ver gran parte de su torso, pero no el tatuaje que se hizo en honor a Rosalía. En todo momento el intérprete de ‘Punto 40’ ha permanecido atento al bienestar de su progenitora para que se sintiera cómoda en una de sus primeras apariciones públicas. Algo que, a juzgar por las imágenes, parece haber conseguido con creces.

Por ahora se desconoce si Rosalía y Rauw Alejandro han llevado a cabo un acercamiento en esta gala o en los momentos posteriores. Lo que sí se sabe es que, mientras que el cantante fue señalado por haber sido infiel a su ex; ella tenía una cita con el actor Jeremy Allen White en Los Ángeles.