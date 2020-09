El grupo de amigas de Miami de la cantante le ha sorprendido con una tarta de croquetas y ha recibido un sinfín de felicitaciones de conocidos personajes.

Pese a quien le pese, Rosalía se ha consagrado como nuestra artista más internacional y se ha convertido en la estrella del momento. No hay nadie que no haya escuchado alguna canción de la catalana y su música ha llegado a todos los rincones, incluidos los más insospechados. La catalana convierte en oro todo lo que toca y arrasa por donde pasa. En medio de su gran éxito, y ante la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo, la interprete de «Con altura» ha decidido celebrar su 27 cumpleaños por todo lo grande. Eso sí, sin multitudes para así cumplir con las medidas de distancia social.

Gracias a sus redes sociales, hemos podido ser testigos de la peculiar forma que ha tenido Rosalía de celebrar su aniversario. En concreto, la cantante de «Malamente» se ha reunido con su grupo de amigas, quienes le han sorprendido con algo que desde luego no esperaba: una tarta de croquetas.

La artista compartía en sus historias de Instagram un vídeo en el que se podía apreciar el pastel con todo lujo de detalles. «Mirad lo que me han regalado mis amigas de Miami, ¡un pastel de croquetas!«, reaccionaba la catalana. A juzgar por las imágenes, lo cierto es que a simple vista puede parecer que el pastel en cuestión no tenía una pinta muy apetecible por la mezcla entre el dulce y lo salado. Sin embargo, estamos seguros que, debido a la distancia, este gran regalo le ha hecho estar como en casa. Eso sí, nos quedamos con la duda: las croquetas eran de ¿jamón o cocido?

A los pocos minutos de compartir el vídeo de la famosa tarta, lo cierto es que este no ha tardado en correr como la pólvora por las redes sociales. Tanto es así que los seguidores de Instagram pedían a gritos tener una parecida para sus respectivos aniversarios. «A mí me ha hecho el día la tarta de croquetas de la Rosalía, ¿vosotros qué tal?», «Abuela, coge un papelito y apunta: ‘Tarta de croquetas caseras para mi nieta María'», «Rosalía ha cumplido el sueño que todos tenemos: una tarta de CROQUETAS», «Quiero el día de mi cumpleaños me hagan una tarta de croquetas como a Rosalía. Si alguien me la hiciese amaría a esa persona el resto de mi vida, jurado», son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Belén Esteban encabeza la larga lista de famosos que han felicitado a la artista

Tartas aparte, lo cierto es que Rosalía ha recibido un sinfín de felicitaciones a través de las distintas redes sociales y por parte de nuestro famosos más reconocidos, tanto nacionales como internacionales. Entre ellas, es Belén Esteban la que ha encabezado el largo listín de buenos deseos. La de Paracuellos del Jarama no dudaba en dedicarle una historia en Instagram en la que aparecía una imagen de ambas. Una vez más, ha quedado patente la buena sintonía y amistad que mantienen la cantante y la de ‘Sálvame’. Además, como no podía ser de otra forma, el clan Kardashian al completo no se ha olvidado de este día tan señalado para su otra «hermana». A continuación, te mostramos las mejores imágenes del cumpleaños de nuestra artista más internacional.