Ha llegado el día de una de las noches musicales más esperadas de este año. Este viernes 12 de noviembre, se celebra la gala de Los 40 Music Awards en el Velòdrom Illes Balears de Palma de Mallorca. Se trata de una de las ediciones más esperadas, de la que se agotaron las entradas en menos de dos horas. De hecho, cuenta con una gran sorpresa que revolucionará al público que el pasado año no pudo tener esta cita por culpa de la pandemia provocada por el coronavirus. Y es que Rosalía actuará por sorpresa en estos galardones.

Rosalía se subirá al escenario pero tiene preparada otra gran sorpresa

Los premios musicales más importantes de nuestro país están de vuelta y reunirán de nuevo a destacados artistas nacionales e internacionales y a números invitados del ámbito de la cultura, el deporte, la moda y la sociedad. Será una noche dedicada a la música en la que se desvelará quiénes son los mejores artistas del año a ritmo de espectaculares actuaciones y en un marco incomparable. Entre estos artistas se encontrara Rosalía. A pesar de que no han hecho oficial su asistencia, será una sorpresa para todos los asistentes que no se vayan a perder esta cita. Pero todavía hay más.

Y es que Rosalía no acudirá sola. Ya ha dado comienzo la red carpet en la que van desfilando los primeros invitados pero hay otra persona que no se espera: Rauw Alejandro. La pareja de cantantes ya no esconde su relación y ha elegido esta importante cita musical para oficializar su relación. Se espera que ambos posen juntos ante los medios gráficos que se encuentran en el photocall de los galardones.

La artista posará por primera vez en un photocall junto a su novio, Rauw Alejandro

Esto supone un paso importante en la relación de la pareja de artistas. Si bien es cierto que confirmaron su relación a través de las redes sociales compartiendo un vídeo donde se comían a besos en una limusina, será la primera vez que lo veamos juntos. A lo largo de las últimas semanas hemos visto diferentes fotografías de la pareja que han compartido a través de sus respectivos perfiles en las redes sociales.

Los rumores de relación entre ambos se iniciaron este verano cuando fueron cazados por los paparazzi saliendo de un restaurante en Los Angeles en actitud muy cariñosa e incluso cogidos de la mano. Sin embargo, hay quien va más atrás en sus inicios y los relaciona desde incluso hace meses. Sea como fuere, lo cierto es que la pareja de momento todavía no ha posado en un ptohocall juntos y han querido «regalarle» este posado a los 40 Music Awards. Tan solo hay que esperar unas horas para ver a la pareja junta. ¡Estamos pendientes!