Rosa, suegra de Kiko Matamoros, se pronuncia tras la boda de su hija: "Estoy muy feliz por ellos"

Rosa, madre de Marta López Álamo, habla por primera vez en televisión tras su boda. A la salida de la basílica de San Miguel se mostró muy contenta y feliz por el paso que acababa de dar su hija junto a Kiko Matamoros. Desde el primer momento estuvo de acuerdo con la relación al ver la felicidad que profesaban. "Cada uno tiene que vivir su vida y no la que quieran los demás", pensó cuando conoció la relación de su hija con el colaborador. Ahora comparte con la pareja todo lo que puede.

"Los veo muy felices y mientras ellos sean así, es lo que quiero para mi hija", aseguró ante las cámaras de 'Sálvame'. Este enlace es lo que su hija siempre ha soñado y verla tan enamorada es suficiente para ella: "Desde pequeña quería casarse por la iglesia". De hecho, ha sido la acompañante principal de su hija durante todo el día desde que entrara por el Hotel Ritz, donde se preparó y arregló para uno de los días más importantes de su vida.

La relación entre Kiko Matamoros y Marta López Álamo siempre ha recibido muchas críticas. Se resalta en numerosas ocasiones la diferencia de edad entre ambos como un obstáculo para ellos. Nunca, sin embargo, le ha importado esto, "lo pasaba mal cuando se pasaban con Marta, pero sé que ella es fuerte". Los colaboradores en plató tenían la curiosidad de si Rosa querría que Marta López se convirtiera pronto en madre. La suegra de Kiko Matamoros lo tiene claro y bromeó con ello: "No quiero ser abuela, ni por un lado ni por otro".

La felicidad por la boda de Kiko Matamoros y Marta López Álamo: "Es el punto y final a una larga travesía"

La familia del novio también está muy contenta de que Marta López ya sea mujer de Kiko Matamoros. Era su hijo Diego el que más seguro lo tenía. A su apresurada llegada al lugar de la ceremonia religiosa, no podía evitar recordar lo que supone este enlace para todos. "Es el punto y final a una larga travesía por el desierto donde ahora colma la felicidad y la unión familiar", aseguró. Tuvo un papel muy importante en la boda de la que todos salieron encantados: un discurso. "El discurso que tengo aquí es uno de los mayores regalos que quería entregarle", reconoció emocionado. Este 2 de junio quedará guardado para todos por el significado tan especial que ahora cobra: "Es muy diferente, se hace con mucho amor. La anterior no estuvimos ninguno, mi hermana sí pero el resto no".

Solo tiene para su padre y su actual esposa buenas palabras: "Tenemos todos muchas ganas de verle feliz y que pase el resto de sus días con una persona que le haga feliz". No es la primera vez que públicamente le dedica a su padre y a su mujer buenas palabras. Atrás quedan los enfrentamientos entre ambos con continuos reproches sobre su papel en la vida del otro, ahora tienen una confianza única que demuestran siempre que pueden. Laura Matamoros estuvo presente también siendo incluso la madrina y llegando a la basílica acompañando al novio desde que salieron del mismo hotel donde se preparó la novia.