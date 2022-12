El cumpleaños de Natalia ha vuelto a poner sobre la mesa la verdadera relación de todos los concursantes de ‘Operación Triunfo 1‘. Especialmente, la de Chenoa y Rosa López. La jurado de ‘Tu cara me suena‘ dejaba claro que la cantante no era su amiga, tan solo una compañera. Unas declaraciones que siguen dando que hablar y que han supuesto un jarro de agua fría para la eurovisiva. Días después de esta polémica, la interprete de «Europe’s living a celebration» ha recibido un duro golpe: su perrita Lola ha fallecido.

Lola lo era todo para Rosa López y ha estado a su lado durante muchos años haciéndole compañía. Su partida ha dejado un gran dolor en la cantante y un enorme vacío en su vida. Por ello, la artista ha querido dedicarle unas palabras de despedida a través de sus redes sociales. «Mi pequeña, mi luz. Te echo tanto de menos. Ya han pasado unos días desde tu partida. Esa alma linda, esos ojitos que iluminaban mis días. Todavía recuerdo el tacto de tu pelo suave y de tus besos y acurrucos porque te encantaba que nos pegásemos. La una para la otra. Cuando ya te viste muy mayorcita no quedó otra que pasar a vida tranquila en casa, en Granada», comienza escribiendo.

Tras esto, Rosa López también recordaba los mejores momentos junto a la gran compañera de su vida y se lamenta por no haber estado en el momento de decirle adiós. «Seguías llenando de amor y luz esos paseos del patio al salón, y del salón a la cocina. Siempre pendiente de encontrar tu huequito. De verdad que intento no pensar en tu partida, mi almendrilla, mi Lolilla.Te echo tanto de menos… Siento tanto no haberte acompañado en tu viaje, ni haberte cogido tus patitas y abrazado. Te quiero Lola», finaliza.

Chenoa se sinceró y estalló la polémica

Durante el cumpleaños de Natalia, Chenoa se sinceró con la prensa y dejó claro que Rosa López no estaba entre sus amigos. «Es mi compañera. Mis amigos son Geno, Gisela, Natalia… Ya lo habéis visto en la boda», afirmó. Unas declaraciones que han corrido como la pólvora puesto que durante años ambas han presumido de ser grandes amigas y tener una excelente relación. «No hay mal rollo ni nada, simplemente que la vida posiciona más profunda o menos, nada más», intentaba aclarar.

Poco después, era la eurovisiva quien reaccionaba y se ponía en contacto con nuestro compañero Iván Reboso: «Estoy feliz y vivo feliz porque ni hago daño ni me lo hacen. Estoy centrada en mis proyectos de futuro, la vida es muy corta y tenemos que ser felices. Mi filosofía de vida es dar la caña y enseñar a pescar».