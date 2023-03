Rosa López habla de su transformación física: "Una vida luchando por encajar"

"Con los años he aprendido que a mí los moldes no me gustan", confiesa Rosa López al hablar de su físico.

A sus 42 años -casi recién cumplidos- Rosa López se siente segura de sí misma. Le ha costado mucho esfuerzo llegar al lugar en el que está. Nadie le ha regalado nada. Desde que saltó a la fama, en el año 2001, con su paso en 'Operación Triunfo', la granadina no ha parado de trabajar. Un trabajo que no solo ha realizado en el ámbito musical: también en el personal. En las últimas décadas se ha labrado el reconocimiento de la profesión y ha conseguido también que su imagen sea la que siempre quiso tener. Ha dicho adiós a los problemas de sobrepeso que tuvo en su adolescencia. Eso sí, a base de sacrificio y grandes dosis de empeño. Este miércoles, con motivo del Día Internacional de la Mujer, la cantante ha compartido varias imágenes de la increíble transformación física que ha experimentado en las últimas décadas.

"Una vida luchando por encajar, por reconocerme, por conocer mis límites y superarlos. Hasta que realmente te vas dando cuenta que el camino es exclusivamente tuyo, en el que encuentras paz y empiezas a cuidar de ti como haces con los demás", dice Rosa López en las redes sociales. "En ocasiones la vida nos coloca en un molde en el que tenemos que hacer todo lo posible por encajar. Con los años he aprendido que a mí los moldes no me gustan, y que me encanta arrancarle ✨vida✨ a la vida💕 me va mucho eso de trabajar para sentirme bien conmigo misma y valorar/saborear mejor cada lienzo vivido". Por último, concluye: "Al final nuestra esencia es la que tratamos de esconder y sin embargo es la que manda y la que genera y da luz a nuestro ser".

Rosa López nunca ha ocultado sus problemas con la báscula. El 26 de diciembre de 2021 habló de manera muy sincera sobre las dificultas que ha tenido que superar desde que saltara a la fama. No solo se quedó sin voz. También tuvo que hacer frente a la «obesidad por mala alimentación, malos hábitos y autoestima baja». Pero, convencida de que podría salir de ese círculo vicioso con la alimentación, ello llegó a perder cerca de 40 kilos. Lo consiguió gracias a una dieta muy estricta.

«No como carne ni pescado desde hace años», ha explicado sobre su alimentación actual. Para ella, la clave de su pérdida de peso ha consistido en tomar conciencia del valor nutricional de cada alimento. Para ella es importante «saber qué lleva la comida: nutrientes, grasas e hidratos». «Llegué a perder 40 kilos que es muchísimo con restricción de cantidades, con una vida sana y equilibrada y con mucha ayuda de profesionales, que luego hay opiniones de todo tipo. Yo no creía en mi para conseguir este objetivo de sentirse bien, ya no solo más delgada. Lo pasaba fatal cuando tenía que buscar ropa para mi. Me afectaba a nivel emocional y psicológico»,

«Yo ahora hago lo que me sienta bien. En el momento en el que sienta que debo volver a comer carne, lo haré. Durante cinco años fui vegana, pero me hice un análisis de sangre y me asusté, ya que si quitas la proteína animal debe compensarlo por otro lado. Me faltaba información, asesoramiento de un profesional. Cuando se toma una decisión así lo más importante es saber qué lleva la comida: los nutrientes, las grasas, las proteínas, minerales, cómo me recupero, por eso el deporte es esencial», ha relatado. Ahora Rosa está en un momento de equilibrio. Ya no tiene los «problemas» que admite haber sufrido en el pasado. Eso sí, nunca baja la guardia.