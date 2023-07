Rosa López estalla tras las críticas por su show en la fiesta de 'El Turronero'

Rosa López no puede más ante las críticas que recibe en redes sociales y se defiende públicamente. El pasado fin de semana 'El Turronero' celebró su cumpleaños con numerosos invitados y rostros conocidos en Ubrique y la cantante era, además de invitada, una de las actuaciones que tenían preparada. Compartía el vídeo de ese momento, cantando la canción con la que representó a Eurovisión en 2022 'Europe's living a celebration'. Ese momento, con el que felicitaba al homenajeado, no pasó desapercibido para muchos de sus seguidores y otras cuentas que le hacían saber su opinión de forma muy directa. Muchos comentarios le señalaban fallos del directo o problemas con el sonido y no dudaban en recordárselo. Tan solo un día después les ha querido dedicar unas contundentes palabras.

Vídeo: Instagram @rosalopezoficial

"Cuando no sale perfecto, todo el mundo se ensaña"

"Estoy muy enfadada con la sociedad, con todo lo que ha conllevado poner un vídeo. Hay cosas que es no hacerlo perfecto todo. Estoy hasta el mismísimo ya", lanza al comienzo Rosa López. La situación tras su show en una fiesta ha llegado, para ella, a tal punto que se ha visto obligada a quitar los comentarios de dicha actuación. "Luego no queremos que en la escuela haya problemas de salud mental, psicológicos...", les recriminó. Se ha dado cuenta que en las publicaciones donde más natural se muestra, es donde más críticas recibe. "Cuando las cosas se hacen bien, solo comentan cuatro pero, cuando es de deporte, lo ve todo el mundo. Cuando no sale perfecto, todo el mundo se ensaña", se pregunta.

El enfado que muestra en el vídeo que acompaña a esta noticia va en aumento. Se lamenta de que en un evento como en este cumpleaños de 'El Turronero', que "se ha hecho con cariño", se queden con esto. "Mis seguidores de hace 20 años me dicen las cosas en persona, con los que tengo confianza, pero que alguien que no sabe de ti...hasta los huevos estoy ya", ya asegura enfadada. Rosa López les lanza todo un desafío antes de despedirse de todos los que critican por sus fallos. Si quieren este tipo de vídeos, de su parte los tendrán. "Así que, estad atentos a los vídeos de deporte, a las desafinaciones, a las cosas que estuvieron mal. Buen día, salud mental, positiva a tope, quererse". No es la primera vez que se defiende de este tipo de críticas. Ya pasó por un momento similar en marzo de este mismo año cuando actuó en la PreParty de Barcelona, las fiestas previas a Eurovisión.

El 60 cumpleaños de 'El Turronero' con más de 3.000 invitados

José Luis López Rodríguez, conocido como 'El Turronero', quiso celebrar su 60 cumpleaños por todo lo alto. El empresario andaluz eligió entonces Ubrique para una celebración con más de 3.000 asistentes. Una fiesta de la que, a pesar de los comentarios, Rosa López no se arrepiente de haber asistido. "La que has montao José Luis. Un niño que, desde Ubrique, empezó a sonar que podía llenar el mundo de amor, con cada tableta de turrón que entregaba", escribía. Junto a ella aparecen en escena un gran elenco de bailarines con los que afrontó su canción de la mejor forma posible. "Poty, gracias una vez más por hacer que bailase después de dos décadas, con estos bailarines tan maravillosos", le agradecía. La cantante pudo coincidir con rostros como Chenoa, Elena Tablada, Paz Padilla, Carlos Latre o Paloma Cuevas, entre otros. Un festejo que, como desvelaron en 'Así es la vida', se organizó en torno a varias salas llenas de comida y con mucha música. Se marcharon de allí incluso los asistentes con regalos: un bolso de piel para ellas y unos zapatos o una botella de vino para ellos.