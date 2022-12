Rosa López ha reaparecido ante los medios de comunicación en un momento sustancial de su vida. Tras su gran éxito sobre el escenario del Power Horse de Almería en el concierto 20 aniversario de David Bisbal, su relación con Chenoa se ha deteriorado. Ambas siempre han estado muy unidas y se han convertido en cómplices. Algo que parece que se ha roto por parte de la mallorquina, que hace tan solo unos días aseguraba en el cumpleaños de la también triunfita, Natalia, que Rosa no era su amiga. Solo su compañera de ‘Operación Triunfo’. «Es mi compañera. Mis amigos son Geno, Gisela, Natalia… Ya lo habéis visto en la boda», afirmó sobre la relación que actualmente le une a la ganadora de la primera edición de ‘OT’. Ahora es Rosa López quien aclara en qué punto está su relación personal con Chenoa y además nos revela su intención de convertirse en madre.

Centrada en la música, Rosa López evita a toda costa hablar sobre la polémica que rodea su nombre y el de algunas compañeras, como Rosa López o Natalia Rodríguez. Cuando le preguntamos por ello su primera respuesta es un «qué pereza». Algo ya nos dejaba entrever que este tema no era de su agrado. Sin embargo, ha intentado echar balones fuera y no entrar en muchos detalles sobre esta polémica. «El primer pensamiento es que alguna prensa a veces no entiende que esto es irrompible. Y lo mismo te pone un día en un pedestal y otro día crea polémica. Somos amigos todos. A veces nos ponemos nerviosos pero yo no me puedo dejar llevar por lo que hayáis sacado de contexto porque además no he visto nada», continúa revelando.

Rosa López asegura que la relación con Chenoa está bien y que han hablado

A pesar de mostrar su entereza y defender con capa y espada la relación entre las chicas de OT, asegura que «veo alguna cosa y me puede remover», dice refiriéndose a las imágenes en las que sus compañeras hablaban de ella. «De hecho mandé un mensaje para las chicas que dije de verdad no os mimeticéis con la prensa. Todo bien», añade. Rosa López confirma que en mitad de toda esta polémica ha hablado con Chenoa: «Hemos hablado y también con Geno, con las chicas, con Alejandro». «Estamos todos para todo siempre. Incluso cuando más lo necesitamos. Yo estoy siempre y lo voy a estar. Yo los voy a querer hasta que me muera. Si yo veo algo que me descuadra sé que no son ellos porque esto es irrompible», sentencia al respecto.

La artista granadina se sincera sobre una posible boda y su futura maternidad

Sin embargo, Rosa López ha hablado con SEMANA sobre una posible futura maternidad. Se le ha despertado el instinto maternal y le gustaría convertirse en madre: «Estoy dándole vueltas a lo de tener hijos. El año que viene no, pero al siguiente, ya voy tarde pero bueno. Últimamente veo un niño y me quedo hipnotizada. Lo pido. Mi madre está…», dice al respecto. También ha hablado sobre una posible boda con su novio, Iñaki García: «Yo quiero algo discretito, que nadie se entere y que sea feliz de verdad y no un estrés. Yo quiero que sea el día más feliz de mi vida y para que sea el día más feliz de mi vida mi madre, mis hermanos… Yo pienso en mi vida y en los míos».

