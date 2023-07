El maestro Joao, Alba Carrillo, Kiko Jiménez y Sofía Suescun, con Rocío Carrasco en la final de la Kings y Queens League en el estadio Cívitas Metropolitano. Y Rosa Benito ha aprovechado la circunstancia, en sus redes sociales, para decirle esto: "Yo no podría vivir sin mis hijos, sin mis nietos. Mi corazón sangraría de dolor. La vida no es para todos igual." Esta situación acentúa la ya evidente tensión entre los miembros de la familia Jurado.

La frase de Rosa Benito no ha pasado desapercibida para sus seguidores, quienes, al estar al tanto de los acontecimientos actuales de la familia Jurado, han visto claramente el mensaje dirigido a su sobrina Rocío Carrasco.

Desde el debut de la docuserie 'En el nombre de Rocío', la familia Jurado ha estado en el centro de todas las miradas. Las revelaciones de Rocío Carrasco no solo han atraído la atención del público, sino que también han provocado fricciones con Rosa Benito.

"No se está diciendo lo que yo he vivido"

Conocida por su carácter fuerte, Rosa Benito, quien fuera esposa de Amador Mohedano y es tía de Rocío, nunca dudó en responder a las acusaciones y declaraciones de la docuserie. A través de su cuenta de Instagram, demuestra siempre que quiere su disconformidad con su sobrina, especialmente cuando se trata de la relación que Rocío con sus hijos.

El año pasado, en el programa 'Fiesta', Rosa Benito hizo una llamada en directo para dejar clara su posición respecto a lo que se estaba relatando en el documental. "No se está diciendo lo que yo he vivido. He tenido experiencias distintas, momentos bonitos... lo que se está diciendo no concuerda con mi realidad", señaló Rosa con evidente emoción. Es palpable el dolor que estas declaraciones le generaron, así como su necesidad de defender la verdad que, según ella, se ha vivido en su familia.

A pesar de que inicialmente Rosa trató de mantenerse al margen durante los primeros capítulos de la docuserie, llegó un punto en el que sintió la necesidad de hablar. Esta necesidad se reflejó en su llamada, en la que se mostró conmovida y decidida a proteger y defender su verdad.

El mensaje que ha compartido en redes busca subrayar la trascendencia de la familia en su existencia. Sus hijos y nietos son pilares fundamentales en su vida, y la idea de perderlos o dañar su vínculo es impensable para ella. Mientras tanto, su sobrina Rocío Carrasco disfruta con su nuevo círculo de amigos, como se vio en la final de la Kings y Queens League. Y separada de sus hijos.