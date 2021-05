La colaboradora responde de manera contundente a la periodista: “Dijo lo de Hacienda para hacerme daño pero yo ya no soy esa que se volvía loca”.

El pasado viernes, María Teresa Campos se sentó en el plató del ‘Deluxe’ para hablar, entre otros asuntos, del testimonio de Rocío Flores en el documental sobre su vida. Ante las cámaras de Telecinco, la veterana periodista también tuvo la oportunidad de despacharse a gusto sobre Rosa Benito, cuyos problemas con Hacienda sacó a relucir en su entrevista con Jorge Javier Vázquez. La colaboradora ha respondido a sus ataques de manera contundente.

“Mira, le quiero contestar a Teresa Campos porque para mí ha sido una comunicadora maravillosa. Digo ‘ha sido’ porque está retirada y no tiene ningún programa. Lo que he visto ahora no me ha gustado… y no digo más», empezaba diciendo en el programa de Sonsoles Ónega. No ha ocultado que no entiende por qué la ha llamado “descerebrada».

«Nunca he estado descerebrada»

«Yo le digo a Teresa que nunca he estado descerebrada, que he sido muy coherente, he sufrido muchísimo. En el programa donde estaba, que era ‘Sálvame’, se sabe perfectamente el problema que yo tuve un programa con Hacienda. Creo que María Teresa también tuvo un problema con Hacienda y lo ganó y no tenía ningún marido al lado. Me da pena esto, y yo he hablado tres o cuatro veces de ella», añadía. «Yo he tenido un problema psicológico, lo he pasado mal, he salido para delante y he luchado. Soy una tía luchadora, sin poner piedras en el camino.

Rosa Benito también ha contestado a las declaraciones de Terelu Campos en ‘Viva la vida’, donde confesaba sentirse «decepcionada» con ella. «A Terelu le he tenido muchísimo cariño. Hemos estado juntas durante ocho años y es que jamás voy a hablar de Terelu mal porque lo único que tengo es cosas muy bonitas para agradecerle en mi vida», decía.

«Yo no insulto a nadie»

La de Torrejón de Ardoz insistía en que María Teresa Campos nunca fue amiga de Rocío Jurado. «Se cree que me ha hecho daño con lo de Hacienda, pero lo de Hacienda lo sabe todo el mundo. Yo solo he dicho que Teresa no era amiga de Rocío y no eran amigas. Es verdad que con lo de Hacienda me volví loca, pero lo he superado y no insulto a nadie. No he perdido el respeto a nadie. He sido fuerte y aquí estoy».

Aunque lleva tiempo sin tener relación con las Campos, «me afecta que me insulten porque yo no insulto a nadie… Es muy fuerte, es hacerme daño por hacerme daño.. Yo ya no soy esa tía que se volvía loca y perdía los papeles”. Por último, zanjaba la cuestión haciendo alusión a una frase de Isabel Pantoja: “¡Dejadme vivir, que yo sé que esto da pie a otras cosas!”.